Rare Autour des palombes sarde abattu pendant les jours de chasse : il ne volera plus jamais

Ces derniers jours, pendant les jours de chasse, un spécimen rare d’autour des palombes sarde a été abattu dans la province de Nuoro, un oiseau de proie menacé d’extinction qui ne vit qu’en Sardaigne et en Corse. Comme indiqué par l’Agence Régionale Forestas, les boulettes ont irrémédiablement compromis l’articulation de l’aile droite, donc le magnifique oiseau sera condamné à vivre le reste de son existence en captivité.

L’autour des palombes sarde mâle blessé et la radiographie avec les marques des plombs. Crédit : Agence Régionale Forestas / Facebook

Un merveilleux spécimen mâle d’autour des palombes sarde (Accipiter gentilis arrigonii), un oiseau de proie endémique de la Sardaigne et de la Corse, a été abattu lors de journées de chasse sur le territoire de Desulo, une petite ville d’environ deux mille âmes dans la province de Nuoro. L’oiseau a été repéré au sol en difficulté évidente et récupéré par les hommes de l’Agence régionale des forêts pour le développement du territoire et de l’environnement de la Sardaigne (Fo.Re.STAS), qui l’ont immédiatement transporté au Centre d’élevage et de récupération. Faune Sauvage (CARFS) de Forestas, à Bonassai-Olmedo (Sassari). Comme le souligne un communiqué de l’agence sarde, c’est l’un des rares centres régionaux spécialisés en chirurgie vétérinaire pour cette splendide espèce de rapace.

Malheureusement, les tests effectués sur le malheureux autour des palombes sardes ont eu un résultat dramatique ; la pluie de plombs qui l’a atteint a irrémédiablement compromis l’articulation de l’aile droite ; cela signifie qu’il ne pourra plus jamais voler et sera condamné à vivre le reste de sa vie dans un centre de récupération, loin des bois où ces superbes prédateurs endommagent leurs proies. Pour rendre le sort de l’oiseau de proie encore plus douloureux, le fait que nous soyons confrontés à une sous-espèce d’autour des palombes, classée « en danger d’extinction » (code EN) dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature ( UICN) pour l’Italie. On estime que jusqu’à 80 couples vivent en Sardaigne, ainsi qu’en Corse. Cela donne l’idée de la rareté de ce merveilleux oiseau de proie, principalement menacé par la perte d’habitat naturel due à la déforestation, déterminée par les activités anthropiques et par les incendies. L’autour des palombes sarde diffère de l’autour des palombes (Accipiter gentilis) pour la plus petite taille et une couleur de plumage plus foncée. Chez ces oiseaux, la femelle est considérablement plus grande que les mâles.

Comme le souligne l’agence Fo.Re.STAS, celui trouvé à Desulo n’est pas le premier autour des palombes sarde abattu à l’époque de la chasse aux palombes. L’année dernière, en effet, un autre splendide spécimen a été grièvement blessé, également à cette période. L’organisme régional souligne que les spécimens d’espèces protégées blessés par balles arrivant aux CRAS (centres de récupération de la faune) après la chasse sont encore nombreux, il y a donc une corrélation directe entre les deux événements. L’agence exhorte les chasseurs qui respectent la loi à dénoncer tous ceux qui commettent ces « comportements graves et inqualifiables », qui menacent la précieuse biodiversité de notre pays. Mais des actes méprisables et honteux sont également perpétrés contre les espèces légalement chassables, comme les palombes susmentionnées (Colomba palumbus); Qu’il suffise de dire que le Corps forestier de Cagliari vient d’identifier cinq chasseurs résidant dans la région de Villacidro qui, le 30 octobre dernier, après une chasse, ont tué des centaines de palombes au lieu des 15 requises par la loi. Les hommes ont posté la vidéo du massacre sur les réseaux sociaux pour se vanter de l’exploit ignoble. Ils devront payer une amende d’environ 3 mille euros chacun, 26 euros pour chaque spécimen tiré au-delà de la limite autorisée par le calendrier de chasse. C’est la valeur donnée à chaque vie déchirée (mais d’autres mesures envers les responsables ne sont pas exclues).

L’abattage de l’autour des palombes sarde, rare et menacé, a également été signalé dans les pages du Comité pour l’abolition de la chasse, qui a récemment déposé les quelque 520.000 signatures recueillies ces derniers mois, de quoi obtenir le feu vert pour le référendum contre cette pratique. Après les vérifications par la Cour de cassation sur les signatures, s’il y en a au moins 500 mille valides (il est physiologique qu’une partie soit considérée comme nulle), il faudra attendre le feu vert de la Cour constitutionnelle pour le début de la campagne référendaire.