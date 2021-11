L’éruption apocalyptique d’un supervolcan peut se produire sans signes avant-coureurs évidents

En analysant les concentrations et la désintégration de l’uranium et du plomb dans les zircons, minéraux qui se forment après une activité volcanique explosive, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques chinois et suisses a déterminé que des éruptions de supervolcans peuvent se produire même sans signes avant-coureurs évidents, tels que des tremblements de terre fréquents et soudains. bouleversements de terrain. Ces phénomènes naturels violents peuvent avoir des conséquences à l’échelle mondiale, comme des « hivers volcaniques » catastrophiques.

Parmi les événements naturels les plus catastrophiques qui ont déclenché les grandes extinctions massives du passé, il n’y a pas que les impacts de gigantesques astéroïdes, comme celui du chicxulub (10 kilomètres de long) qui a fait disparaître les dinosaures non-aviaires et de nombreux autres animaux il y a 66 millions d’années. . , mais aussi les éruptions des dits supervolcans. Ce sont d’immenses caldeiras – voire plusieurs dizaines de kilomètres – sans la structure conique typique des volcans. Dans le monde, il y en a une douzaine en tout et ils sont constamment surveillés par des experts. L’éruption d’un supervolcan peut avoir des conséquences à l’échelle mondiale, comme le déclenchement d’un long « hiver volcanique » dû à la quantité anormale de cendres projetées dans l’atmosphère, capables d’obscurcir le Soleil même pendant des décennies. Maintenant, grâce à une nouvelle étude, il a été révélé que des éruptions de supervolcans pouvaient se produire sans signes avant-coureurs, tels que des tremblements de terre fréquents ou des bouleversements soudains du sol, comme le montrent les superproductions catastrophiques d’Hollywood.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques chinois de l’École des sciences de la Terre et de l’espace de l’Université de Pékin, qui ont collaboré étroitement avec des scientifiques, a déterminé que les éruptions de supervolcans pouvaient être « silencieuses » sans avertissement. Académie des sciences, du Département des sciences de la Terre de l’Université de Genève (Suisse), du Département de géosciences de l’Université nationale de Taiwan, de l’Université normale nationale de Taiwan de Taipei, de l’Université de Malaisie et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, dirigés par le professeur Ping-Ping Liu, conférencier au Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution de l’université chinoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié en détail le lac Toba sur l’île de Sumatra, en Indonésie. C’est un lac volcanique de 100 kilomètres de long et 30 de large qui cache en son cœur un supervolcan, l’un des plus recherchés par les chercheurs avec Yellowstone aux États-Unis et Campi Flegrei en Italie.

Mais qu’est-ce que le professeur Liu et ses collègues ont découvert exactement ? En étudiant les minéraux qui se forment à la suite d’événements volcaniques, les scientifiques ont déterminé que les deux éruptions colossales du lac Toba qui se sont produites il y a 840 000 et 75 000 ans n’avaient pas été précédées d’une accumulation soudaine de magma dans le réservoir du supervolcan, mais plutôt d’une lente, afflux lent, constant et silencieux, qui l’a rempli pour déclencher les explosions catastrophiques et soudaines. Chacune des deux super-éruptions faisait près de trois mille kilomètres cubes, « assez pour couvrir toute la Suisse de 7 centimètres d’épaisseur de cendres », ont expliqué les auteurs de l’étude dans un communiqué. La quantité de magma libérée par les deux événements était énorme, égale à 70 000 fois celle qui a été déclenchée à ce jour par le volcan Cumbre Veja sur l’île de La Palma, aux îles Canaries.

Les chercheurs sont arrivés à leurs conclusions en analysant les concentrations et la désintégration de l’uranium et du plomb dans les zircons, les minéraux qui résultent de l’activité volcanique explosive ; les mesures ont permis non seulement d’estimer les âges des éruptions, mais aussi les temps d’accumulation du magma. Selon les calculs, la plus récente et colossale éruption du Toba aurait pris la moitié du temps de la première, en raison de l’augmentation progressive de la température de la croûte continentale, comme l’explique le professeur Liu. L’aspect le plus inquiétant de ces éruptions anciennes est que les signes avant-coureurs classiques recherchés par les experts pour prédire une explosion catastrophique ne se seraient pas produits. « Notre étude montre également qu’aucun événement extrême ne se produit avant une super éruption. Cela suggère que les signes d’une super-éruption imminente, tels qu’une augmentation significative des tremblements de terre ou un soulèvement rapide du sol, peuvent ne pas être aussi évidents que ceux décrits dans les films catastrophe de l’industrie cinématographique. Au volcan Toba, tout se passe silencieusement sous terre, et l’analyse des zircons nous donne désormais une idée de ce qui va se passer », a expliqué le professeur Luca Caricchi, co-auteur de l’étude.

Il y a actuellement 320 kilomètres cubes de magma qui se cachent au cœur de la caldeira du lac Toba. « Nous pouvons voir que cette île augmente progressivement en hauteur, indiquant que le volcan est actif et que le magma s’accumule en dessous », a déclaré le professeur Liu. La prochaine super-éruption est attendue dans 600 000 ans, cependant, de plus petites pourraient se produire plus tôt que prévu. Grâce à la méthode d’analyse des zircons, les scientifiques pensent que le timing des super-éruptions peut également être estimé pour d’autres supervolcans, comme celui des Campi Flegrei. Les dernières éruptions du lac Toba auraient recouvert une grande partie de l’Asie du Sud d’une épaisse couche de cendres, tandis que la plus récente aurait déclenché un hiver volcanique qui a duré des décennies, avec des températures en chute libre sur toute la planète. Les détails de la recherche « Croissance et maturation thermique du réservoir de magma de Toba » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.