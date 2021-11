Vous pouvez obtenir 4 mois de musique gratuite si vous dites cela à Alexa aujourd’hui

Ce n’est pas la première fois que les développeurs d’Alexa équipent l’assistant numérique de petits Easter-eggs – des commandes et des astuces spéciales qui font dire ou faire à Alexa des choses inhabituelles ou inhabituelles. L’occasion d’aujourd’hui, cependant, est spéciale : aujourd’hui, le 6 novembre, nous célébrons le septième anniversaire du lancement du logiciel sur le marché.

Le géant du e-commerce Amazon fête aujourd’hui l’anniversaire de l’assistant numérique Alexa : ses débuts officiels remontent au 6 novembre 2014 à bord des premières enceintes connectées de la gamme Echo. Son succès a été essentiellement immédiat, et le groupe fondé par Jeff Bezos le célèbre avec une série d’initiatives qui incluent 4 mois de musique gratuite pour tous ceux qui souhaitent la « fille d’anniversaire ».

Ce n’est pas la première fois que les développeurs d’Alexa équipent l’assistant numérique de petits Easter-eggs – commandes spéciales et astuces qui font dire ou faire à Alexa des choses particulières ou inhabituelles – au contraire : depuis les premières versions l’assistant numérique contenait une poignée de des réponses personnalisées à des demandes correctement formulées, et propose aujourd’hui un large éventail de réponses amusantes ou curieuses – des références aux répliques de films (avec Star Trek, Harry Potter et Star Wars en tête) aux blagues, en passant par les vers de certains animaux. La nouveauté valable pour ces horaires est légèrement différente et active une période d’essai du service Amazon Music Unlimited d’une durée de quatre mois, soit jusqu’en mars de l’année prochaine. La seule exigence est de s’inscrire au service qui, au cas où il n’est pas apprécié, peut toujours être annulé avant la période d’utilisation gratuite.

Les appareils compatibles avec l’offre sont tous ceux animés par l’assistant numérique : des haut-parleurs intelligents de la série Echo aux écrans intelligents Echo View, en passant par les smartphones avec l’application Alexa installée et tous les haut-parleurs intelligents et produits domotiques fabriqués par des tiers mais qui incluent les algorithmes de reconnaissance vocale et de synthèse vocale d’Amazon. L’activation se fait simplement en souhaitant de bons vœux à Alexa : l’activer et dire « joyeux anniversaire » ou « joyeux anniversaire » suffit, mais il faut que ce soit à temps pour le 6 novembre.