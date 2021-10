Une image divulguée montre la montre intelligente Meta de Facebook

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous vous souvenez quand les encoches n’étaient trouvées que sur les téléphones ? Non seulement les nouveaux MacBook Pro d’Apple sont livrés avec des découpes, mais il semble qu’une smartwatch développée par Meta, qui jusqu’à hier était connue sous le nom de Facebook, construit une smartwatch avec une encoche et une caméra frontale.

L’image a été découverte par le développeur d’applications Steve Moser et publiée par Bloomberg. Moser l’a trouvé dans l’application de Facebook pour ses lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, suggérant que la même application pourrait être utilisée pour contrôler la montre une fois qu’elle sera lancée.

L’appareil, appelé « Milan » dans le code, semble avoir un grand écran avec des coins arrondis qui n’est pas trop différent de l’Apple Watch. Il semble également avoir un corps en acier inoxydable et des sangles amovibles.

En plus de révéler son nom de code Milan, qui pourrait également être le nom du produit final (il y avait une MetaWatch en 2014), le code suggère que la vidéo et les photos capturées sur la montre pourraient être téléchargées sur un téléphone.

En supposant qu’il s’agisse de la même montre que The Verge a signalée en février, la montre aura une deuxième caméra à mise au point automatique 1080p à l’arrière qui peut capturer des images lorsqu’elle est détachée du corps, ce qui semble assez intéressant. Il est également dit qu’il est livré avec un support LTE, des capacités de messagerie et des fonctionnalités axées sur la forme physique telles qu’un moniteur cardiaque. Il y aurait trois générations de la montre publiées à des moments différents. On ne sait pas si l’ensemble de fonctionnalités changera dans chaque modèle.

Il avait été signalé précédemment que la montre arriverait à l’été 2022. Bloomberg pense également qu’elle sera lancée l’année prochaine, mais ajoute qu’aucune décision finale n’a été prise.

Cela a été quelques jours chargés pour Facebook/Meta. La société a changé sa raison sociale, a annoncé que ses casques Oculus Quest ne nécessitent plus de comptes Facebook et a dévoilé le casque de réalité mixte Project Cambria.