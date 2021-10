Comment fonctionnent les vaccins contre le cancer

En plus de prévenir les maladies infectieuses, certains vaccins sont capables de prévenir l’infection contre les virus (papillome et hépatite B) qui peuvent provoquer l’apparition de certains types de cancer. D’autres vaccins contre le cancer, en revanche, peuvent stimuler le système immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses et à les détruire.

Les vaccins représentent la mesure de médecine préventive la plus efficace et la plus sûre contre les maladies infectieuses. Depuis leur introduction, certaines ont permis de vaincre des maladies terribles, comme la variole et le tétanos néonatal, et d’autres ont rendu rares de nombreuses infections, comme la diphtérie et la polio. Cependant, tout le monde ne sait pas qu’en plus des vaccins « classiques » qui induisent une réponse immunitaire active contre certains types d’infection, certains vaccins préviennent certains types de cancer en agissant contre ces virus – comme le papillome humain (VPH) et l’hépatite B – qui peuvent provoquer le développement de certains types de cancer.

D’autres vaccins anticancéreux, en revanche, sont de véritables outils de traitement et non de prévention, donc des thérapies capables de stimuler le système immunitaire pour reconnaître les cellules cancéreuses et les détruire. Un exemple est le vaccin contre le cancer de la prostate (sipuleucel-Y), approuvé en 2010 par la Food and Drug Administration (FDA). De nombreux autres sérums actuellement en développement sont capables de traiter diverses formes de cancer, notamment le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer gastro-intestinal, le cancer du sein, le cancer de l’ovaire et le cancer du pancréas. Mais comment fonctionnent ces vaccins ? Et en quoi sont-ils identiques ou différents de ceux qui préviennent les maladies infectieuses ?

Comme mentionné, avec le terme vaccin anticancéreux, on désigne principalement les vaccins thérapeutiques, car ces formulations sont en effet des thérapies et s’adressent donc aux patients qui ont déjà une tumeur afin de traiter la maladie, et non de la prévenir. Semblables aux vaccins contre les maladies infectieuses, ces sérums stimulent le système immunitaire à reconnaître et à éliminer quelque chose qui est nocif pour le corps. Cependant, dans le cas des tumeurs, les cellules mutées adoptent quelques astuces pour éviter d’être attaquées, afin de ne pas être reconnues comme une menace pour l’organisme et de continuer à proliférer de manière incontrôlable.

La reconnaissance du « danger » par le système immunitaire dépend de certaines molécules, appelées antigènes, qui fonctionnent comme des drapeaux à la surface des cellules : si elles appartiennent à l’organisme, le système immunitaire évite de les attaquer. Si, en revanche, ils sont étrangers, les systèmes de défense éliminent la menace. Or, les cellules tumorales possèdent des antigènes « particuliers », capables d’exploiter ces systèmes à leur avantage, et qui diffèrent souvent d’un patient à l’autre. Et c’est là qu’entrent en jeu les vaccins anticancéreux, qui facilitent la reconnaissance d’antigènes dans les cellules cancéreuses afin d’activer une réponse immunitaire capable de les tuer ou d’induire le suicide (apoptose). En pratique, les instructions contenues dans le vaccin préparent le système immunitaire à détecter les mutations présentes dans les cellules cancéreuses et à n’attaquer que celles-ci.

Cependant, compte tenu de la grande variabilité individuelle, l’élaboration de ces sérums s’est avérée plus complexe que prévu. « Même si deux personnes sont atteintes du même cancer, les caractéristiques moléculaires des tumeurs des deux patients ne sont pas forcément identiques. – précise l’Association italienne pour la recherche sur le cancer -. Un exemple est le vaccin contre le cancer de la prostate, qui doit être produit pour chaque patient« .

Par conséquent, pour créer un vaccin anticancéreux, il est nécessaire de savoir quels antigènes sont à cibler, qui ne sont pas les mêmes dans tous les cancers du même type. Il s’agit souvent d’approches personnalisées, qui peuvent être extrêmement coûteuses (le traitement du cancer de la prostate coûte plus de 100 000 $). « La vaccination peut se faire en injectant les antigènes ou en prélevant les globules blancs du patient et en les mettant en contact avec l’antigène en laboratoire avant qu’ils ne soient réintroduits chez le patient. – indique l’AIRC -. Des résultats encourageants ont été obtenus contre le cancer du sein, où la cible choisie pour le vaccin choisi est l’antigène HER2, une protéine exprimée par 25 % des cancers du sein, dont la présence sur les cellules cancéreuses est le signe d’une maladie agressive.« .

En Italie, le leader de l’expérimentation de vaccination anti-cancer est l’Institut national du cancer « Pascale » de Naples, qui teste un vaccin contre le cancer du foie composé de 16 antigènes sélectionnés parmi des centaines dans le cadre de l’essai clinique « Hepavac-101 ». de personnes malades. « Si les résultats sont positifs – conclut l’AIRC – l’essai sera amené au stade le plus avancé parmi ceux nécessaires pour introduire un nouveau traitement en clinique« .