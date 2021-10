Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement se rattrapent enfin alors que les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 6,7% au troisième trimestre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La croissance à deux chiffres du marché des smartphones au cours des deux premiers trimestres de 2021 a pris fin brutalement selon les dernières informations de l’International Data Corporation (IDC).

Les données préliminaires de son rapport Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker montrent que les fournisseurs de smartphones ont collectivement expédié 331,2 millions de combinés au cours du troisième trimestre 2021. Cela représente une baisse de 6,7% par rapport aux 354,9 millions d’unités expédiées au cours de la même période un an plus tôt.

Cette période de l’année est traditionnellement lente et une légère baisse était attendue, mais les analystes ont été surpris de voir que la baisse réelle était plus du double de ce qui était prévu.

Individuellement, Samsung a ouvert la voie avec 69 millions d’unités expédiées au cours du trimestre, capturant 20,8% de part de marché dans le processus. Apple a terminé à la deuxième place avec 50,4 millions d’iPhones expédiés, soit 15,2% du gâteau et une augmentation de 20,8% d’une année sur l’autre.

Xiaomi, Vivo et Oppo ont complété le top cinq dans cet ordre avec des livraisons de 44,3 millions d’unités, 33,3 millions d’unités et 33,2 millions d’unités, respectivement. Tous les autres fournisseurs en dehors des cinq premiers ont expédié collectivement 101,1 millions d’unités, ce qui représente une part de 30,5%.

Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers, a déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénurie de composants ont finalement rattrapé le marché des smartphones. Pas plus tard qu’hier, par exemple, Apple a révélé dans son rapport sur les résultats que les contraintes d’approvisionnement leur avaient coûté environ 6 milliards de dollars au troisième trimestre.

« Malgré tous les efforts pour atténuer l’impact, les objectifs de production de tous les principaux fournisseurs pour le quatrième trimestre ont été ajustés à la baisse », a déclaré Popal. « Avec une demande toujours forte, nous ne prévoyons pas que les problèmes d’offre s’atténueront avant une bonne partie de l’année prochaine. »

Crédit image Karolina Grabowska