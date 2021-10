La crise climatique « tue » le plus vieux glacier alpin : recouvert de tôles pour le protéger

Plusieurs études ont montré qu’au cours des 40 dernières années, en raison du changement climatique, de nombreux glaciers des Alpes sont entrés dans un processus de fonte irréversible, qui les fera disparaître en quelques décennies. Parmi eux, il y a aussi la Marmolada, la « Reine des Dolomites ». Le plus ancien glacier des Alpes, le glacier du Rhône en Suisse, a également été touché par d’énormes bâches isolantes pour ralentir la perte de volume.

Le glacier du Rhône recouvert d’une feuille isolante. Crédit : Ruedi Baumann / Facebook

Parmi les conséquences les plus dramatiques du changement climatique figure la fonte des glaces, notamment celles des pôles. En effet, à cause de ce processus catalysé par les émissions de gaz à effet de serre, il y a non seulement un risque de disparition d’écosystèmes entiers et de la faune qui les peuplent (ours polaires, manchots empereurs, phoques et autres), mais aussi une augmentation significative de la niveau de la mer. D’ici la fin du siècle, des îles entières (notamment des atolls de l’océan Pacifique) mais aussi des métropoles et des régions côtières, y compris italiennes, risquent de disparaître sous l’eau. La glace, cependant, ne fond pas seulement dans l’Arctique et l’Antarctique, mais aussi au sommet des montagnes. Les Alpes sont parmi les zones les plus touchées par la fonte, avec certains glaciers historiques qui sont littéralement en danger de disparition. Les images en provenance du glacier du Rhône en Suisse, le plus ancien des Alpes, sont déconcertantes : en effet, pour le protéger de la fonte dévastatrice en cours, les experts ont décidé d’en recouvrir une partie de bâches isolantes. Mais cela ne suffira pas à arrêter ce processus.

La situation des glaciers dans les Alpes suisses est très préoccupante, comme l’a récemment relevé la Commission cryosphérique (CC) de l’Académie suisse des sciences. En 2021, malgré de fortes chutes de neige, les glaciers suisses ont perdu 1% de leur volume global. Cela signifie que l’impact du réchauffement climatique est si fort qu’il ne peut être contenu même dans des conditions « idéales », qui devraient préserver les anciens glaciers. La protection contre les chutes de neige a duré jusqu’en juillet, expliquent les experts, puis le réseau de surveillance des glaciers « GLAMOS » a détecté une perte de glace dans les 22 sites analysés. Parmi ceux qui ont subi les plus grosses pertes figurent le Rhône et le Grand Aletsch du nord du Valais, avec une épaisseur réduite d’environ 20 centimètres. La réduction a été inférieure à celle enregistrée les années précédentes, grâce aux chutes de neige, mais l’ensemble du système continue de diminuer et donc dans certains cas, il est nécessaire d’intervenir avec des bâches isolantes pour éviter de nouvelles pertes de masse.

Une « entaille » dans le glacier du Rhône causée par la fonte. Crédit : Commission cryosphérique (CC) de l’Académie suisse des sciences naturelles.

Cette technique de protection a également été utilisée en Italie pour protéger certains des glaciers historiques de la fonte. Parmi les plus touchés se trouve la Marmolada, qui a perdu 85 % de son volume depuis le début des années 1900. Selon une enquête menée par des scientifiques du Comité glaciologique italien (CGI) et des experts de la Caravane glaciaire de Legambiente, le glacier « Reine des Dolomites » a un destin inévitablement marqué par le changement climatique : d’ici deux ou trois décennies, en effet, il disparaîtra complètement. En seulement dix ans, la masse de glace a diminué de 30 pour cent, tandis que la surface a diminué de 22 pour cent. La situation est dramatique dans toutes les Alpes. Selon l’étude « Le retrait des glaciers dans les Alpes se poursuit sans relâche, comme le révèle un nouvel inventaire des glaciers de Sentinel-2 » publié dans la revue Earth system Science Data, les glaciers alpins ont perdu au total 14 % de leur surface en seulement 13 ans. La perte est constante et se poursuit sans interruption depuis environ 40 ans. Pour de nombreux glaciers – comme celui de la Marmolada – un processus irréversible s’est amorcé et ils sont voués à disparaître d’ici quelques décennies. L’utilisation de bâches ne fera donc que prolonger l’agonie.