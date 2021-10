HP lance l’Omen 27c, un moniteur de 27 pouces 1440p avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Alienware AW2521HFA Écran de PC Gaming 25" Full HD LCD à rétroéclairage W-LED IPS 240 Hz 1 ms AMD Free-Sync Premium Noir

Écran PC Gaming 25 pouces (63.5 cm) 1920 x 1080 pixels, IPS, Full HD, LCD, 1ms Taille de l'écran: 63.5 cm (25"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9 Un véritable temps de réponse de 1 ms élimine le ghosting et les flous pour une qualité d’image nette. Profitez de la meilleure technologie IPS disponible avec des taux d’actualisation jusqu'à 240 Hz. Profitez d’une netteté inégalée dans le feu de l’action. La technologie AMD FreeSync Premium synchronise les graphismes et l’écran, ce qui vous offre des images épiques et sans saccades. Garantie 3 ans constructeur