Ce prof de maths donne ses cours sur Pornhub

Changhsu, un conférencier taïwanais, a créé une chaîne sur la célèbre plateforme de contenu pornographique. Ici, il a réussi à obtenir 1,8 million de vues pour ses 226 vidéos. Après avoir gagné un large public, il a réussi à détourner le flux d’utilisateurs de Pornhub vers son cours en ligne, gagnant 250 000 $.

Comme toutes les passions, les mathématiques ont aussi ses élèves qui ont un sentiment profond pour cette matière. Mais en Asie, il y a ceux qui ont choisi d’exprimer leur amour pour la science des nombres dans un « lieu » un peu éloigné des luttes de l’esprit. Changhsu, un professeur taïwanais, a créé une chaîne sur Pornhub, une plateforme bien connue de contenu pornographique. Ici, dans la patrie du désir débridé, où le geste érotique est poussé à l’extrême et les sentiments sodomisés par la luxure, le maître de la petite nation insulaire passe son temps à expliquer les solutions de calculs complexes.

La réussite d’un choix insolite

Que cela ait suscité la curiosité était plus qu’évident : ce n’est pas tous les jours que l’on tombe sur un contenu qui n’a rien à voir avec ce que propose habituellement le plus grand portail de vidéo en dur au monde. Cependant, ce n’est pas seulement le goût des combinaisons surréalistes qui lie les adeptes de Changhsu. Les 1,8 million de vues de ses 226 vidéos sont le reflet d’une communauté vraiment intéressée par ce qu’il dit, un groupe de personnes qui se taisent – du moins le temps qu’il faut pour comprendre une fonction – leur libido. « Comme très peu de gens enseignent les mathématiques sur des plateformes de vidéos pour adultes et qu’il y a tellement de gens qui regardent des vidéos porno, je pensais que si je téléchargeais mes cours là-bas, beaucoup de gens les verraient », a-t-il expliqué. à MEL Magazine, qui utilise le surnom changsumath666 sur Pornhub.

Au départ, même lui n’aurait pas imaginé que l’idée fonctionnerait : il pensait que plus de 50 % des visiteurs cliqueraient sur l’une de ses vidéos juste pour rire. Une inquiétude légitime quand on pense aux titres attribués aux leçons qui hurlaient dans un écran plein de références aux organes génitaux masculins et féminins. Mais, vous le savez, Internet est une réalité qui réserve toujours de nouvelles surprises et le temps a fait d’une idée bizarre un projet rentable. Avec la logique de son côté, Changhsu a réussi à gagner la confiance des habitués de Pornhub, en les détournant sur son cours en ligne, qui lui a rapporté 250 000 $ l’année dernière – argent que le professeur utilise pour payer les factures et les salaires de ces employés qui l’aider dans sa quête pour enseigner les mathématiques sur diverses plateformes, dont Pornhub.

Relations avec le site dur

Comme si l’histoire n’était pas assez surprenante, Pornhub a accueilli le conférencier tout en sachant que ses performances sont loin des émissions dures téléchargées chaque jour sur la plate-forme. Une décision différente de celles adoptées par XNXX et XVideos, des sites pornographiques qui ont bloqué la voie aux visées expansionnistes de Changhsu. Mais le Taïwanais de 34 ans peut se consoler du fait qu’il est devenu un utilisateur vérifié sur Pornhub, ce qui, par rapport aux amateurs normaux, contribue à la création de contenu. Bien que la devise de la chaîne ait montré que même la rigueur mathématique est perméable à l’hédonisme (« Play Hard, Study Hard »), l’avenir du professeur comprend d’autres projets : « Je ne voulais pas enseigner les mathématiques sur Pornhub. Je voulais juste laisser le monde sachez que je suis un enseignant taïwanais qui peut bien enseigner cette matière », a-t-il déclaré.