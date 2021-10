Facebook évolue en Meta

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé lors de Facebook Connect 2021 que la société changerait son nom en Meta pour refléter les opportunités de croissance au-delà de son application dans les domaines numériques en ligne connus sous le nom de métaverse.

Le géant social s’appellera Meta à partir de jeudi alors que l’entreprise marche vers le métaverse. Chez Meta, ils se concentreront sur la nouvelle ère de la connexion des personnes à l’aide des outils de l’entreprise. Par exemple, Facebook est maintenant un produit de Meta, tout comme WhatsApp, Instagram et d’autres auparavant sous le nom de Facebook.

« Au fil du temps, j’espère que notre entreprise sera considérée comme une entreprise métaverse », déclare Mark Zuckerberg.

Il a également ajouté que,

« Nous sommes passés du bureau au Web en passant par les téléphones, du texte aux photos en passant par la vidéo, mais ce n’est pas la fin de la ligne. Nous pensons que le métaverse sera le successeur de l’Internet mobile.

La société a également annoncé qu’elle renoncerait au format FB et que les actions seront proposées sous le nouveau symbole boursier MVRS à partir du 1er décembre.

Meta, 1 Hacker Way | image via Facebook

Meta crée des technologies qui aident les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer leurs entreprises. Lorsque Facebook a été lancé en 2004, il a changé la façon dont les gens se connectent. Des applications telles que Messenger, Instagram et WhatsApp ont encore renforcé des milliards de personnes dans le monde. Désormais, Meta va au-delà des écrans 2D vers des expériences immersives comme la réalité augmentée et virtuelle pour aider à construire la prochaine évolution de la technologie sociale.

« Le métaverse est la prochaine évolution du lien social. C’est un projet collectif qui sera créé par des personnes du monde entier, et ouvert à tous. Vous pourrez socialiser, apprendre, collaborer et jouer d’une manière qui va au-delà de ce qui est possible aujourd’hui. a déclaré Mark Zuckerberg

Il y a deux ans, Facebook a rebaptisé son logo, se séparant de l’application Facebook, la plate-forme sociale, et ajoutant « de Facebook » à tout son groupe d’applications acquises. Le nouveau changement d’identité était censé permettre aux gens de reconnaître facilement Facebook non seulement comme une entreprise de médias sociaux, mais comme une entreprise qui développe des technologies sociales et est également impliquée dans la création de produits VR et AR.

Apple et Google ont également changé de nom au fil des ans. En 2007, le géant de l’ordinateur et des smartphones a raccourci son nom d’Apple Computer à Apple Inc pour refléter une variété de produits proposés par l’entreprise. Cependant, la stratégie de changement de nom de Mark Zuckerberg est similaire à celle de Google en 2015. Le géant de la recherche s’est restructuré en 2015, devenant un produit d’Alphabet. Inc, dirigé par Larry Page et Sergey Brin, qui ont co-fondé Google. En conséquence, Sundar Pichai a pris le contrôle de Google en tant que nouveau PDG. Cependant, dans le cas de Meta, Mark Zuckerberg occupe toujours la présidence comme le montre son profil Facebook Fondateur et PDG de Meta.

Mark Zuckerberg / via Facebook

Le nouveau site de l’entreprise sera meta.com. Vous pouvez en savoir plus sur les histoires de conception Meta ici.