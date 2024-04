Qu’est-ce que le virus B des singes : comment se transmet-il à l’homme, quels symptômes provoque-t-il et comment le traiter

Le virus B (Herpesvirus simiae) est un agent pathogène qui circule normalement chez les singes, en particulier chez les macaques. Il peut être transmis par des morsures et des égratignures de primates infectés, mais un premier cas de transmission de l’homme est connu. Il y a un risque élevé de mortalité (70-80%) en raison de l’infection du cerveau. Quels sont les risques, comment se produit la transmission et quel est le traitement.

Un macaque rhésus. Crédit : wikipedia

Certaines espèces de macaques circulent un agent pathogène appelé virus B (Herpesvirus simiae ou Herpes virus B) qui peut infecter les humains, comme en témoigne la contamination d’un homme à Hong Kong en Chine en 2024, qui a attiré l’attention sur ce virus simien. L’infection présente une mortalité très élevée, proche de 80%, bien que la transmission soit rare. Le virus, étroitement lié aux virus herpès simplex 1 et 2 (associés à l’herpès labial, génital et zona), peut être transmis à l’homme par des morsures, des égratignures ou le contact avec les fluides corporels des individus infectés.

Les symptômes de base sont similaires à ceux d’une grippe, mais peuvent rapidement entraîner des problèmes respiratoires, des lésions cérébrales et la mort. Il n’existe pas de vaccin, mais l’infection peut être traitée avec des médicaments antiviraux. En avril 2024, un cas d’infection a fait la une de l’actualité internationale : un homme de 37 ans à Hong Kong a été blessé lors d’une interaction avec l’un de ces animaux (les autorités recommandent de ne pas s’approcher, de ne pas les nourrir et de ne pas toucher les macaques). Le dernier bulletin sur son état de santé publié par le Centre de protection de la santé indique une « hospitalisation en soins intensifs » et des « conditions critiques ». Voici ce que nous savons sur cet agent pathogène.

Qu’est-ce que le Virus B des singes

Le virus B (Herpesvirus simiae) est un virus à ADN à double brin, tout comme les virus herpès simplex 1 et 2. La structure du génome, entièrement séquencée en 2003, est presque identique à celle des virus responsables de l’herpès labial et du zona. Malgré ces similitudes, le pathogène est nettement plus dangereux pour l’homme. Il a été découvert en 1932, lorsque le médecin William Brebner l’a contracté après avoir été mordu par un macaque rhésus (Macaca mulatta). Le jeune spécialiste est décédé peu de temps après. Le virus B circule normalement chez les macaques et on estime que près de 70 à 80% des spécimens vivant en Asie en sont infectés. Heureusement, la transmission à l’homme est très rare, bien que les incidents et les interactions avec ces singes soient assez courants, tant dans les structures de recherche que dans les environnements partagés avec ces animaux. En cas d’infection, la mortalité est très élevée. D’autres singes, tels que les chimpanzés, ont également un risque significatif de mourir en cas d’infection. À ce jour, selon les CDC américains, environ 50 cas de transmission humaine sont connus, dont 21 ont été mortels. Parmi les cas récents, celui d’une scientifique américaine en 1997 ; la femme a été infectée par les fluides corporels d’un singe infecté qui lui ont atteint les yeux.

Comment le virus B se transmet-il du singe à l’homme

Le virus B est normalement trouvé dans la salive, l’urine et les excréments des macaques, tels que le macaque rhésus déjà mentionné et le macaque à queue de cochon (Macaca fascicularis). Les infections surviennent généralement lorsque les personnes sont mordues ou griffées par des animaux porteurs du pathogène. Le virus B persiste dans l’environnement pendant longtemps, en particulier s’il y a une forte humidité, ce qui indique qu’il est possible d’être exposé à une contamination même en entrant en contact avec des objets contaminés par les fluides corporels d’individus infectés, comme une cage. Nous soulignons que les infections humaines sont extrêmement rares, malgré des interactions fréquentes avec ces singes (qui sont vivement déconseillées par les autorités). Par conséquent, les personnes les plus à risque de contagion sont celles qui vivent en contact direct avec les animaux, ainsi que les professionnels de la santé et de laboratoire qui manipulent les macaques ou leurs parties. Comme précisé précédemment, la grande majorité de ces singes est infectée par le virus, mais soit sont asymptomatiques, soit présentent des symptômes très légers. À ce jour, un seul cas de transmission d’homme à homme est connu.

Quels sont les symptômes de l’infection par le virus B

En cas d’infection par le virus B, la période d’incubation – c’est-à-dire le laps de temps entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes – varie de quelques jours (3 à 7) à un mois. En général, comme le montrent les CDC, la symptomatologie apparaît environ 30 jours après la morsure ou l’égratignure d’un singe infecté, comme dans le cas du Hong Kongais de 37 ans. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d’une grippe et comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires, des frissons, de la fatigue et des maux de tête. Par la suite, des vésicules peuvent se former dans la zone en contact avec le virus, par exemple dans la zone où l’on a été mordu ou griffé. Les symptômes de base peuvent être accompagnés de difficultés respiratoires et de problèmes gastro-intestinaux tels que des nausées et des vomissements, ainsi que de maux de ventre. Les complications surviennent lorsque le virus envahit les tissus nerveux, provoquant une inflammation du cerveau et de la moelle épinière. Cela entraîne des troubles neurologiques et musculaires, des lésions cérébrales et finalement la mort du patient.

Comment traiter le virus des singes et comment prévenir la transmission

Il n’existe pas de vaccin pour prévenir l’infection par le virus B, donc la prévention est essentiellement comportementale (éviter le contact avec les singes) et liée aux équipements de protection individuelle pour les professionnels de laboratoire, tels que les visières, les gants, les masques, etc. En cas de blessure par un singe, les CDC recommandent de laver délicatement la plaie avec de l’eau et du savon, un désinfectant ou de l’iode pendant 15 minutes, puis de rincer soigneusement la zone touchée avec de l’eau fraîche pendant 15 à 20 minutes. Après cette opération, il faut immédiatement demander une assistance médicale pour savoir comment réagir. Plus tôt on intervient, meilleur est le pronostic du traitement. Les médicaments antiviraux utilisés contre l’infection par le virus B sont des antiviraux similaires à l’aciclovir et au ganciclovir, qui peuvent être efficaces pour lutter contre la propagation virale. Ils doivent être accompagnés d’une thérapie de support.