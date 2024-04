Actuellement, les milliardaires choisissent des vacances de longévité : perfusion au bord de la piscine et spa avec cellules souches

L’économie de la jeunesse éternelle devrait dépasser les mille milliards de dollars d’ici 2024, selon le Global Wellness Institute. De plus en plus de stations balnéaires proposent des forfaits de bien-être spécialisés.

Au lieu du gel douche solide à la rose musquée, il y a des tests sur l’âge biologique sur la table de chevet, et des perfusions de vitamine IV au bord de la piscine. Les spas sont remplacés par des séances de thérapie aux cellules souches et des infusions de « fontaine de jouvence ». Les forfaits haut de gamme comprennent également un diagnostic précoce du cancer pour 1800 dollars. Ce sont là les nouveaux séjours pour optimiser ses viscères. À la base, il y a une étrange industrie de la beauté qui brasse des millions et attire les milliardaires qui ne veulent pas vieillir. Ce sont des voyages extrêmement coûteux, certains dépensant 44 000 dollars uniquement pour un package de traitements qui promet une vie éternelle. Après tout, la peur de la mort ne prend pas de vacances non plus, c’est pourquoi les milliardaires cherchent à la combattre dans les nouveaux complexes hôteliers de luxe.

Les vacances de longévité s’inscrivent dans une tendance bien établie dans la Silicon Valley : le mouvement du quantified self. Il y a une élite qui s’est installée dans la région de la baie de San Francisco depuis maintenant trente ans et qui mène des expériences souvent extrêmes pour se rapprocher du rêve d’immortalité. Parmi eux, Bryan Johnson, qui pour inverser le processus de vieillissement suit une étrange routine faite de boissons à base de kératine, d’impulsions électromagnétiques qui frappent le plancher pelvien par intermittence et de communiqués sexuels programmés.

À quoi ressemblent les nouvelles vacances de longévité

Il n’est pas rare de trouver dans les stations balnéaires de luxe des forfaits de perfusions ou de thérapies à l’ozone à partir de 1 200 dollars. Autrefois, les vacances bien-être tournaient autour des massages et des soins du visage, maintenant les traitements sont plus invasifs et plus coûteux. Les prix varient de quelques centaines de dollars à des dizaines de milliers. Les forfaits comprennent également des programmes promettant d’enseigner les secrets centenaires de la longévité. L’objectif n’est pas seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de retarder le vieillissement et d’éviter les maladies.

« Je m’intéressais à la longévité et je cherchais à comprendre comment vivre plus longtemps et plus sainement », a déclaré Mark Blaskovich, 66 ans, touriste de la longévité, au Wall Street Journal. C’est pourquoi il a réservé un voyage pour découvrir les secrets des « Zones Bleues » du monde (dont la Sardaigne), où la concentration de centenaires est la plus élevée, ainsi qu’une retraite à la Modern Elder Academy au Mexique.

Le marché de l’immortalité

Pat Makozak, directeur principal du spa du Four Seasons Resort Maui à Hawaï, a déclaré au Wall Street Journal qu’une infusion de « fontaine de jouvence » coûte environ 44 000 dollars, tandis que les clients peuvent réserver une analyse de sang pour un diagnostic précoce du cancer pour 1 800 dollars. L’ozone-thérapie est également très demandée, « la procédure consiste en un prélèvement de sang, la dissolution du gaz ozone et sa réintroduction dans le corps par perfusion », a expliqué Makozak, une séance coûte environ 1 200 dollars.

L’économie de la longévité devrait dépasser les mille milliards de dollars d’ici 2024, selon le Global Wellness Institute. De plus en plus de stations balnéaires proposent des forfaits bien-être, par exemple la chaîne de luxe Canyon Ranch a lancé le programme « Longevity Life », un séjour de cinq nuits à partir de 6 750 dollars.

Une simple vacance suffit-elle à repousser la mort ?

La plupart des traitements n’ont pas été approuvés par la Food and Drug Administration et pourraient même entraîner des effets secondaires, tels que des infections, des contaminations ou des réactions allergiques. « Il n’y a actuellement aucun traitement prouvé capable de prolonger la vie d’une personne déjà en bonne santé », a expliqué le Dr Mark Loafman. « Certaines études sur des traitements bien-être non invasifs, comme les saunas ou les bains froids, suggèrent qu’ils pourraient aider les personnes à se sentir moins stressés ou à soulager temporairement la douleur ou à améliorer le sommeil », mais nous sommes encore loin de pouvoir augmenter notre espérance de vie. Réduire le stress a certainement un impact positif sur la santé, mais peut-être qu’une simple vacance serait vraiment suffisante pour se détendre.