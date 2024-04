Combien de temps les symptômes de la paralysie de Bell, la paralysie faciale qui a touché Simona Ventura, peuvent-ils durer

La paralisi de Bell, la parésie faciale qui a bloqué la moitié du visage de Simona Ventura, est un problème commun, causé par une lésion du nerf crânien VII (nerf facial) qui peut généralement demander plusieurs mois pour une récupération complète, selon l’ampleur des dommages et la fonction résiduelle : voici ce que nous savons sur les délais de guérison et comment ils peuvent être calculés.

Simona Ventura, 59 ans, during the tv show Citofonare Rai2

La paralisi de Bell, la cause de la parésie faciale qui a bloqué la moitié du visage de Simona Ventura, est un problème commun, qui peut prendre plusieurs mois pour une récupération complète. Il s’agit d’une neuropathie périphérique idiopathique, c’est-à-dire d’une lésion d’un des nerfs du système nerveux périphérique – le nerf crânien VII ou nerf facial, en particulier – qui se produit pour des raisons inconnues et entraîne une parésie soudaine et unilatérale du nerf facial, avec des symptômes tels que l’incapacité de bouger les muscles qui contrôlent la bouche, la région des paupières, les expressions et autres mouvements faciaux d’un côté du visage.