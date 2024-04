Non, le cochon de terre que tu as sous le pot n’est pas un insecte : c’est un crustacé

Les porcellini di Terra sont de petits invertébrés souvent trouvés sous des pots et des rochers. Ils sont connus pour leur capacité à se rouler en boule parfaite lorsqu’ils sont dérangés. Voici ce que nous savons sur ces petits et merveilleux animaux.

Porcellini di terra. Crédit: Wikipedia

En cette période de l’année, lorsqu’on s’occupe un peu plus souvent des plantes dans les jardins et les terrasses, il n’est pas rare de rencontrer une curieuse créature de couleur sombre allant du gris foncé au noir, « blindée » et ayant la capacité incroyable de se rouler en une boule parfaite lorsqu’elle est dérangée. En Italie, où elle est très commune, ce petit invertébré est appelé porcellino di terra (Armadillidium vulgare), mais il est également connu sous le nom d’onisco, porcellino di Sant’Antonio et d’autres surnoms plus ou moins curieux.

Crédit: Wikipedia

Il n’est pas rare de trouver ces fantastiques petites créatures sous des pots, des troncs, des rochers et plus généralement dans des environnements humides et sombres où il y a de la matière végétale, en particulier en décomposition. Il peut arriver de les voir se promener en plein jour sous le soleil, généralement à la recherche d’un nouveau refuge plus adapté à leurs besoins. Beaucoup confondent le porcellino di terra avec un insecte, mais bien qu’il soit un arthropode, il n’appartient pas du tout à cette classe d’invertébrés. Nous rappelons que les insectes ont comme caractéristique distinctive le fait de posséder trois paires de pattes : les arthropodes qui en ont quatre paires (comme les araignées) ou plus, comme les centipèdes, les mille-pattes et similaires, ne sont pas des insectes, mais appartiennent à d’autres groupes taxonomiques.

Crédit: Wikipedia

Le porcellino di terra est, avec une grande surprise pour beaucoup, un crustacé, le sous-phylum des arthropodes auquel appartiennent les crevettes, les crabes et les homards. Plus précisément, il s’agit d’un isopode, un ordre de crustacés très réussi qui a conquis autant les milieux aquatiques (marins et d’eau douce) que la terre ferme, rayonnant dans un nombre important d’espèces. Ils sont présents sur tous les continents. On dénombre environ 10 000 espèces d’isopodes, dont beaucoup ont des cycles de vie extrêmement fascinants. Parmi les plus incroyables, il y a le Cymothoa exigua, qui se substitue – littéralement – à la langue des poissons parasites, après l’avoir atrophiée en lui suçant le sang. Environ la moitié des isopodes sont adaptés à la vie terrestre et le sous-ordre des oniscides, dont fait partie le porcellino di terra, est l’un des plus répandus. Il existe environ 3 000 espèces d’oniscides et presque toutes vivent sur la terre ferme, bien que certaines, comme Ligia oceanica, soient « revenues » à la mer. Hemilepistus reaumuri a même conquis le désert.

Crédit: Galveston Island State Park – Texas Parks and Wildlife/Facebook

Le porcellino di terra est principalement distribué dans les zones côtières de la Méditerranée, cependant, grâce à la mondialisation, il a également réussi à conquérir des territoires très éloignés, y compris l’Amérique du Nord. C’est un animal principalement nocturne et détritivore, qui « adore » les endroits humides car il perd facilement de l’eau et respire par un système branchial. Il n’aime pas les températures trop basses ni celles trop élevées. Parmi ses comportements les plus caractéristiques, il y a sa capacité à se rouler en une boule pratiquement parfaite, capable de dissuader plusieurs insectivores. Malgré cette capacité, le petit crustacé avec 7 paires de pattes – mesurant au maximum un peu moins de deux centimètres – ne peut rien contre les araignées du genre Dysdera, qui se nourrissent exclusivement des oniscides avec une grande efficacité grâce à leurs puissantes chélicères.

Crédit: Wikipedia /Franco Folini

Le porcellino di terra ne doit pas être confondu avec d’autres crustacés isopodes très similaires, tels que l’Armadillidium nasatum et l’Armadillidium depressum. Il existe également une espèce de mille-pattes (un myriapode) surnommée millepiede a palla (Glomeris marginata), qui, par convergence évolutive, a développé plusieurs caractéristiques communes avec les oniscides, comme la carapace courbée et segmentée. Les oniscides, qui se nourrissent principalement de débris végétaux, sont également considérés comme très précieux car ils peuvent nettoyer les sols de l’accumulation de métaux lourds.