Étude : Apple prouve que n’importe qui peut courir un marathon – s’il a le temps…

Il n’y a aucun argument contre les faits ; et Apple s’appuie sur ses données collectées auprès de plusieurs milliers d’utilisateurs qui utilisent l’Apple Watch pour surveiller leur activité sportive. Ainsi, une étude réalisée sur la santé des usagers affirme que n’importe qui peut courir un marathon, à condition d’avoir le temps de le faire ! Est-ce vraiment comme ça ? Comprenons de quoi il s’agit.

Des centaines de milliers de personnes ont participé à l’étude d’Apple sur la santé

Apple mène depuis cinq ans une étude sur le cœur et le mouvement avec l’Apple Watch, et ses chercheurs ont maintenant examiné l’entraînement et les exercices cardiovasculaires pratiqués par les marathoniens.

L’Apple Heart and Movement Study est menée en partenariat avec l’American Heart Association et le Brigham and Women’s Hospital, une filiale de la Harvard Medical School, depuis 2019. En amont du marathon du lundi 15 avril 2024 et du marathon de Boston en particulier, les chercheurs avoir examiné données sur la santé des personnes qui courent et marchent des marathons.

Entre son début, en novembre 2019, et le 1er janvier 2024, les chercheurs de l’étude affirment que il y avait 201 471 participants. Plus de 1 500 personnes ont couru environ 2 623 marathons au total, plus de 50 % des participants ont effectué au moins une seule course d’entraînement de 5 km ou plus.

Pour environ 20 % des participants, cet entraînement de course le plus long durait au moins 10 km. Dans l’étude sur la marche, près de 54 % des participants ont effectué un entraînement individuel plus long d’au moins 5 km et près de 14 % ont parcouru au moins 10 km en une seule fois.

Bien préparer le marathon… est la clé pour y parvenir

Les chercheurs ont également suivi la manière dont les participants se préparaient pour un marathon. Selon les chercheurs, les 10 % des participants ayant réalisé le meilleur temps ont couru environ 26 km de plus par semaine que les 10 % du milieu, jusqu’au jour du marathon.

La plupart des participants n’ont pas couru ni marché à pied, mais les chercheurs disposent de données sur la durée de leur course ou de leur marche. Par conséquent, ils ont extrapolé le temps qu’il faudrait à la plupart des personnes pour courir ou marcher les 42 km d’un marathon à leur vitesse d’exercice moyenne.

Cette fois, en utilisant spécifiquement les données d’avril 2023, ils ont découvert que la moitié des participants courraient ou marcheraient 26 miles en 90 jours ou moins. Cependant, l’étude indique que ce chiffre pourrait être sous-estimé.

Votre Apple Watch peut détecter automatiquement un exercice et commencer à le chronométrer, mais cette fonctionnalité n’est pas activée pour tous les participants.