Qu’est-ce que sont les petites gemmes lumineuses sous la Lune dans le ciel du 11 avril: à quelle heure les voir

Le soir du 11 avril, le dernier alignement astral du mois illuminera le ciel, une danse céleste entre le croissant de lune et un magnifique groupe d’étoiles. Voici de quoi il s’agit et à quelle heure observer ce phénomène astronomique.

À seulement un jour de la spectaculaire alignement astral entre la lune et la géante gazeuse Jupiter, le soir du jeudi 11 avril – à partir de 20h15 environ (heure de Rome) – nous pourrons admirer une autre magnifique duo céleste dans le ciel. Cette fois-ci, le croissant de lune croissante sera accompagné non pas d’une seule étoile lumineuse, mais d’un groupe de joyaux brillants . Il s’agit des Pléiades ( M45 ) ou Les Sept Sœurs, un amas ouvert d’étoiles situé à environ 440 années-lumière de la Terre. C’est l’un des objets les plus spectaculaires du ciel profond et, par chance, il est parfaitement visible à l’œil nu. Celui d’aujourd’hui, comme indiqué dans la rubrique « Le ciel du mois » de l’Union des Astronomes Italiens (UAI), est le cinquième et dernier alignement astral d’avril 2024. Voici tout ce qu’il y a à savoir pour ne pas manquer cet événement astronomiqe .

La lune et les Pléiades seront visibles ensemble dans le ciel occidental, exactement dans la même partie d’horizon où le soleil s’est couché. C’est pourquoi il sera essentiel de connaître l’heure du coucher du soleil dans votre propre ville avant de tenter l’observation (la regarder directement à l’œil nu peut causer des dommages graves à la vue, y compris la cécité). La lune et les Sept Sœurs seront encastrées dans la constellation du Taureau , dont les Pléiades constituent une sorte d’extension.

La danse céleste de ce soir commencera dès que le ciel deviendra suffisamment sombre pour que les Pléiades apparaissent, connues sous le nom de M45 dans le célèbre catalogue de Charles Messier . Environ une demi-heure après le coucher du soleil, prévu à Rome à 19h46, un peu en dessous du croissant de lune croissante – déjà présent dans le ciel depuis le matin – l’extraordinaire amas d’étoiles se manifestera. Le nombre d’étoiles que vous pourrez observer dépendra de la quantité de pollution lumineuse dans la zone depuis laquelle vous observerez l’alignement. Dans les grandes villes, vous pourrez en voir 4 ou 5, tandis que dans des cieux vraiment sombres et étoilés, comme celui de Manciano (Toscane) où se trouvent les télescopes du Virtual Telescope Project , on peut en voir une douzaine.

Ce soir, la lune sera entourée de joyaux lumineux : qu’est-ce que c’est et quand les voir

L’alignement astral aura malheureusement une courte durée, car les Pléiades se coucheront vers 22h50 (heure de Rome). Nous aurons donc environ 2 heures et demie pour tenter l’observation, bien que les heures et la visibilité de l’événement astronomique varient en fonction de la position géographique de l’observateur. Au début de l’événement, très bas sur l’horizon, nous pourrons également admirer Jupiter, la plus grande planète du système solaire et le quatrième objet le plus lumineux après le soleil, la lune et Vénus, la « Planète de l’Amour ».