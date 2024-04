Comment obtenir l’île dynamique de l’iPhone sur votre smartphone Android

La Dynamic Island a été la version améliorée de l’encoche que l’on a vue pour la dernière fois sur les modèles iPhone 14 et 14 Plus. Apple a présenté sa mise à niveau de l’encoche, la Dynamic Island pour les modèles 14 Pro, qui est désormais standard sur tous les modèles iPhone 15. Pendant ce temps, la plupart des fabricants continuent d’utiliser l’affichage à trou, qui est bien rangé et propre du côté Android.

La Dynamic Island des iPhones est bénéfique. Elle change en fonction du type de notification que vous recevez, ainsi que de ce qui est utilisé en arrière-plan, et cache très bien la caméra et les capteurs sur l’écran. Comme il est devenu tendance de copier des choses d’une plateforme ou l’autre, le Google Play Store propose quelques applications qui aident à imiter la dynamic island pour les smartphones Android.

Si vous souhaitez l’essayer et vous amuser temporairement avec à quoi ressemblerait la dynamic island sur votre smartphone Android, nous avons une liste d’applications que vous devriez vérifier.

Obtenez Dynamic Island sur votre smartphone Android

Il est vrai que très peu de smartphones Android disponibles ont intégré la fonctionnalité similaire à la Dynamic Island dès le départ. La fonctionnalité a été intégrée au système d’exploitation lui-même. Deux smartphones bon marché sont livrés avec une fonctionnalité similaire à la Dynamic Island dès la sortie de la boîte. Le realme C55 avec une Mini Capsule et l’Infinix 8 Smart HD avec Magic Ring – sa propre version de la dynamic island.

Désormais, simplement acheter ces smartphones particuliers pour vivre l’expérience de cette dynamic island n’a aucun sens. Heureusement, plusieurs développeurs ont créé leur propre version de la dynamic island pour Android, et vous pouvez installer ces applications sur votre smartphone Android pour voir de quoi il s’agit.

À titre d’exemple, je vais installer ces applications Dynamic Island sur le Galaxy S24 Ultra pour vous montrer à quoi cela ressemble sur les appareils qui ont une caméra à trou au centre.

Dynamic Island – DynamicSpot

DynamicSpot est une application gratuite que vous pouvez installer sur votre smartphone Android. Lorsque vous lancez l’application, on vous demandera de sélectionner les applications pour lesquelles les notifications seront affichées à l’aide de l’application DynamicSpot.

Vous pouvez ajuster de nombreux autres éléments, à condition d’acheter la version pro moyennant un paiement unique. Avec la version pro, vous vous débarrasserez non seulement des publicités, mais vous débloquerez également des fonctionnalités supplémentaires, telles que l’ajustement des couleurs, l’extension automatique, l’affichage sur l’écran verrouillé, et d’autres choses que vous souhaitez ajuster.

L’application contient des publicités, que vous devrez regarder pour accéder aux paramètres de l’application. Mis à part les publicités, la vente d’une seule fois et quelques paramètres verrouillés, l’application fonctionne parfaitement bien. Lorsque vous écoutez de la musique depuis votre service de streaming préféré, elle assure des transitions fluides et s’étend également lorsque vous tapez dessus pour révéler les commandes du lecteur.

L’application est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour télécharger l’application. L’application bénéficie également d’une note de 4,5 étoiles.

Dynamic Island

Oui, c’est le nom de la deuxième application que vous pouvez utiliser pour ajouter une dynamic island à votre smartphone Android. Cette application ajoute une petite île dynamique agréable à votre écran. À mesure que vous recevez des notifications, la dynamic island affiche l’icône de l’application, que vous pouvez toucher pour voir vos notifications.

Pour supprimer les notifications, il vous suffit de toucher l’icône X pour tout effacer. Toutes vos notifications seront maintenant acheminées via la dynamic island. Tout comme la précédente, cette application propose également des publicités, mais vous pouvez les supprimer en effectuant un achat unique.

L’application requiert certaines autorisations que vous devrez accorder pour que l’application Dynamic Island fonctionne. Contrairement à l’application précédente, cette application dynamic island n’a pas d’options pour personnaliser les différents éléments de la dynamic island. C’est une bonne application pour ceux qui veulent une application dynamic island fonctionnelle et qui ne veulent pas gérer les éléments de personnalisation.

Si vous aimez cette application dynamic island pour votre smartphone Android, installez l’application en vous rendant ici.

Dynamic Island-iOS Notch

Voici une autre réplique de Dynamic Island pour votre smartphone Android. Cette application vous permet de choisir parmi deux styles d’îles dynamiques, ainsi que de régler la position et la taille sur votre écran. Après avoir accordé les autorisations d’accessibilité et autres nécessaires, l’encoche fonctionnera exactement comme l’encoche réelle.

Vous pouvez également jouer avec les différents modules qu’il contient. Vous pouvez activer ou désactiver les modules, et ajuster la couleur à afficher sur votre écran verrouillé. Lorsqu’une notification est reçue, les bords de l’île dynamique s’illumineront. En tapant sur l’île dynamique, vous pourrez voir les notifications que vous avez reçues.

Bien sûr, en tant qu’application gratuite, il y a des publicités avec lesquelles vous devrez vivre. Mais vous pouvez toujours souscrire à la version pro de l’application pour supprimer les publicités. Vous pouvez télécharger l’application Dynamic Island-iOS Notch pour votre smartphone Android en visitant ce lien.

Pensées finales

Voici donc les meilleures applications que vous pouvez installer sur votre smartphone Android si vous souhaitez vivre l’expérience de la Dynamic Island d’Apple sur votre smartphone Android. La dynamic island est une fonctionnalité assez cool car elle ne fait pas seulement office de centre de notification, mais elle est également utile pour de nombreuses applications qui affichent des informations détaillées sur votre écran lorsque l’application s’exécute en arrière-plan.