UPs: mission DART de la NASA a redirigé accidentellement des roches spatiales vers Mars

Sûrement, ceux qui suivent ces sujets se souviendront de la mission DART dont l’objectif était de dévier de son orbite un astéroïde. Le succès a été obtenu, mais il est maintenant connu que les fragments de Dimorphos libérés par le test d’impact pourraient éventuellement tomber sur Mars, selon une nouvelle étude.

Les Martiens verront un jour une « pluie d’étoiles » provoquée par l’homme

La NASA a réalisé une grande prouesse avec DART – la mission de redirection d’un double astéroïde. En 2022, le vaisseau spatial DART a plongé avec succès dans un rocher spatial appelé Dimorphos.

Le test a montré qu’il est possible de dévier un astéroïde, sauvant potentiellement la Terre d’un futur cataclysme, et qu’il peut ne pas être nécessaire autant d’énergie que prévu précédemment. Certains morceaux de Dimorphos ont été déviés de manière un peu plus substantielle que prévu.

Une nouvelle étude prévoit que des fragments de Dimorphos pourraient un jour entrer en collision avec Mars en raison de l’impact de DART.

Jusqu’à ces dernières années, personne n’avait jamais vu de près la surface d’un astéroïde. Maintenant, non seulement nous en avons vu plusieurs en « roche charnue », mais le Japon et les États-Unis ont également collecté de grands échantillons d’astéroïdes.

Nous commençons à comprendre que de nombreux astéroïdes ne sont pas les objets monolithiques que nous pensions. Au lieu de cela, ils ressemblent plus à des tas de débris flottants. Lorsque l’OSIRIS-REx a atterri sur Bennu pour collecter son échantillon record, elle a failli être engloutie par la surface recouverte de cailloux.

Dans le cas de DART, la NASA a confirmé que l’impact avait altéré la forme de l’objet, qui a environ la taille de la Grande Pyramide de Gizeh, mais a également projeté dans l’espace quelques grosses pierres.

La nouvelle étude, disponible sur le serveur de préimpression arXiv, indique que l’impact de DART a éjecté au moins 37 roches de Dimorphos, certaines atteignant jusqu’à 7 mètres de diamètre.

L’essaim de roches spatiales est encore regroupé près de Dimorphos et de son partenaire orbital Didymos, mais cela ne durera pas éternellement. L’étude a cherché à suivre la trajectoire potentielle de ces objets, et les chercheurs affirment que ces fragments circuleront pendant les 20 prochains mille ans.

Les futures missions sur Mars pourraient-elles être en danger ?

Il n’y a pas de danger pour les objets de cette taille, même s’ils se dirigent vers nous, mais l’étude prévoit que aucun des débris ne tombera dans la gravité de la Terre. Cependant, il est probable que les fragments traversent l’orbite de Mars à l’avenir.

Étant donné que Mars a très peu d’atmosphère pour briser les astéroïdes, les plus gros morceaux de Dimorphos frapperont la surface, laissant des cratères atteignant jusqu’à 300 mètres de diamètre. Cependant, si les météorites ont une force inférieure à 1 MPa, ils peuvent se fragmenter et créer un ensemble de cratères plus petits sur une grande zone.

L’analyse prévoit que Mars et les fragments se croiseront dans environ 6000 ans et à nouveau dans 13 000 ans. Bien que personne sur Terre ne doive s’en préoccuper, il est possible que quelqu’un soit sur Mars dans quelques milliers d’années lorsque les météorites Dimorphos arriveront.

Cet astronaute d’un futur lointain devra peut-être réfléchir au résultat d’une ancienne mission spatiale, d’une époque où nous ne savions guère comment pousser des astéroïdes à travers le système solaire.