Que regarder lors du choix d’une caméra de surveillance intérieure

Prévoyez-vous d’acheter une caméra de surveillance? Nous vous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte

Caméra de surveillance avec une coche de validation

De plus en plus de personnes optent pour l’achat d’une caméra de surveillance pour avoir plus de sécurité à la maison. Bien qu’il soit possible de transformer votre téléphone portable en une caméra de surveillance, la réalité est qu’il existe un vaste marché de caméras de sécurité pas cher qui pourraient valoir votre investissement. Mais choisir le modèle parfait n’est pas toujours facile.

Nous allons maintenant aborder quelques points à prendre en compte lorsque vous choisissez une caméra de surveillance pour l’intérieur de votre maison, de manière à éviter les surprises et à acquérir le modèle qui répond le mieux à vos besoins.

Qualité d’image

Si vous souhaitez que votre maison soit parfaitement surveillée, vous voudrez que l’image soit de qualité raisonnable. La norme de la plupart des caméras que l’on trouve actuellement sur le marché est Full HD (1080p), bien qu’il soit également possible de trouver des caméras 4K. Bien sûr, il est logique que le prix soit également plus élevé pour ces dernières.

Cependant, faites attention aux caméras trop pas cher qui ont une résolution insuffisante, car il est inutile d’avoir des caméras à la maison si vous ne pouvez pas voir clairement ce qui s’y passe.

Design

Le design de la caméra de sécurité que vous allez installer chez vous n’est pas uniquement une question esthétique. Souvent, sa taille ou sa forme peut faire en sorte qu’elle ne puisse pas être placée où vous le souhaitez, c’est donc quelque chose à prendre en compte.

Et même en ne regardant que l’esthétique, il s’agit d’un élément qui sera toujours à l’intérieur de la maison, et nous voudrons sûrement qu’elle s’intègre bien avec la décoration de notre foyer.

Connectivité

Aujourd’hui, la quasi-totalité des caméras que l’on trouve sur le marché sont connectées via WiFi pour que nous puissions voir sur notre téléphone portable ce qui se passe chez nous. Les modèles qui nécessitent une connexion par câble sont assez rares. Mais si vous n’avez pas la possibilité de connecter la caméra par câble à l’endroit où vous souhaitez la placer, il est important que vous l’excluiez. Vous devez également vous assurer que la connexion atteint correctement le point exact où vous souhaitez placer votre caméra, sinon vous devrez envisager autre chose pour pouvoir installer une caméra chez vous.

Application

Les caméras de sécurité se connectent à notre téléphone portable via une application. Et si nous utilisons fréquemment notre caméra, il est possible qu’elle devienne l’une des applications les plus utilisées sur notre téléphone. Par conséquent, l’un des aspects que nous devrions examiner est si l’application est bien conçue et efficace, de manière à ce que son utilisation soit confortable pour nous.

Compatibilité avec les assistants vocaux

Si vous avez un appareil avec Alexa ou Google Assistant, il peut être pratique que la caméra de sécurité soit compatible avec lui. C’est particulièrement pratique si vous avez un appareil avec écran comme l’Echo Show. Il vous suffit de dire, Alexa, montre-moi la caméra pour pouvoir voir ce qui se passe ailleurs dans votre maison sans même ouvrir l’application. Bien que ce ne soit pas exactement indispensable, cela peut être assez pratique.

Stockage des images

La plupart des caméras de surveillance permettent de stocker les images dans le cloud, bien qu’il puisse parfois être nécessaire de payer un supplément pour cela.

Si vous ne voulez pas avoir de problèmes, il est recommandé de choisir une caméra qui dispose également de la possibilité d’intégrer une clé USB ou une carte MicroSD dans laquelle vous pouvez enregistrer les enregistrements que vous effectuez. De cette façon, vous n’aurez pas à payer de frais de stockage, mais vous aurez un espace physique où vous pourrez visionner tout ce que vous avez enregistré.

Effacement automatique des enregistrements

En relation avec le point précédent, il est important que lorsque la mémoire de la caméra est pleine, les enregistrements soient automatiquement effacés. Sinon, nous devrons les effacer manuellement, ce qui peut être extrêmement ennuyeux si nous sommes distraits ou tout simplement si nous allons être absents pendant plusieurs jours et que nous ne pourrons pas les effacer. C’est une fonctionnalité que beaucoup de gens négligent et qui pourtant est assez intéressante.

Détecteur de mouvement

Un autre aspect intéressant dans une caméra de sécurité est la présence d’un détecteur de mouvement, c’est-à-dire qu’elle s’active automatiquement lorsqu’elle détecte un mouvement.

Ces caméras nous envoient une notification sur notre téléphone portable lorsqu’elles détectent que quelqu’un s’est déplacé, afin que nous puissions voir qui c’est à travers la caméra. Cela peut nous être très utile pour éviter les vols, il est donc important de le prendre en compte. Cependant, si vous avez un animal domestique à la maison, il se peut qu’elle se déclenche constamment même si vous ne le souhaitez pas.

Enregistrement audio

Il existe des caméras de sécurité qui permettent uniquement d’enregistrer les images se trouvant devant elles, tandis que d’autres nous permettent également d’enregistrer du son.

En général, il est conseillé de choisir une caméra qui nous permet également d’accéder à des enregistrements audio, car cela nous permettra d’avoir une impression plus détaillée de la situation, car une image sans son peut prêter à confusion.

Résistantes aux actes de vandalisme

Enfin, sur le marché, nous pouvons également trouver des caméras de surveillance résistantes aux actes de vandalisme. Ces caméras sont spécialement renforcées de manière à ce qu’en cas d’entrée non autorisée dans la maison, elles ne puissent pas être facilement endommagées. Par conséquent, elles sont le meilleur choix si nous pensons qu’il est assez probable que nous puissions être victimes d’un vol. Mais il faut prendre en compte que la protection supplémentaire contre la casse fait généralement augmenter légèrement le prix. Par conséquent, si vous ne voulez la caméra que pour surveiller votre chat pendant que vous êtes absent quelques jours, cela peut ne pas valoir la peine.