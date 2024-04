Une version commerciale scellée de Castlevania de 1987 vendue au prix avantageux de 90 000 $

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une copie originale de Castlevania de 1987 vendue sur eBay pour 90 100 $. L’article « Saint Graal » était dans son emballage rétractable d’origine avec sa languette de suspension en plastique toujours attachée. Il affichait également un prix de 27,87 $, immédiatement éclipsé par une offre d’ouverture de 37 000 $ et déclenchant une intense guerre d’enchères entre plusieurs collectionneurs inconditionnels.

Les passionnés de jeux vintage Frank « Grailmonster » Giaramita et Tom « MinusWorlds » Curtin ont finalement conclu la vente aux enchères du jeu le 23 mars, Curtin battant les 90 000 $ de Giaramita de 100 $. Il s’agit probablement de l’enchère la plus élevée pour un jeu vidéo sur eBay. Chris Kohler, ancien rédacteur en chef de Wired tweeté qu’il a fait exploser le précédent détenteur du record d’eBay – une cartouche NES de Burger Time de 1987 – hors de l’eau de près de 80 000 $. Cependant, des jeux vintage similaires se sont vendus encore plus en dehors d’eBay.

Heritage Auctions a accepté des offres sur diverses copies presque neuves de Super Mario Bros au fil des ans pour bien plus encore. La maison de vente aux enchères en a vendu un en 2019 pour 100 150 $, un autre en 2020 pour 114 000 $ et un troisième en 2021 pour 660 000 $. Chacune était une vente record, selon Heritage. Cependant, Wata Games a certifié ces jeux avant leurs enchères.

Cette version de Castlevania de 1987 est considérée comme « brute » car elle n’a pas été notée par un évaluateur professionnel, un processus qui peut augmenter considérablement la valeur d’un jeu en certifiant son état. Giaramita a déclaré dans une publication sur Instagram que la trouvaille rare pourrait valoir jusqu’à 250 000 $ aux enchères une fois classée et certifiée. Il dit que 90 000 $ est l’enchère la plus élevée qu’il ait jamais vue pour un jeu brut.

Dans une autre publication sur Instagram, Curtin attribue son enthousiasme au fait que Castlevania est le premier jeu que sa mère lui ait acheté. Il a également admis qu’il avait un partenaire qui l’avait aidé à remporter l’offre gagnante.

« Les recherches sont terminées après 23 ans », a écrit Curtin. « Je me suis résigné à ne jamais pouvoir ajouter ce Graal après des années de recherche. Mais tout s’est réuni cette semaine pour un ami d’enfance et moi, car nous avons pu obtenir cette beauté absolue. C’était le premier jeu que ma mère m’a acheté. [sic] ».

Curtin n’a pas dit ce qu’il ferait avec le prix. Il possède déjà au moins cinq exemplaires de Castlevania dans diverses conditions. Il doit également tenir compte de son partenaire, qui veut probablement sa part. S’ils le retournent, il est difficile de laisser passer une part potentielle de 250 000 $.



