Parkinson, la greffe de selles par le nez peut améliorer les symptômes : comment est-ce possible

Une équipe de chercheurs belges a démontré que la greffe de selles de personnes en bonne santé dans l’intestin de patients atteints de la maladie de Parkinson améliore les symptômes moteurs tels que les tremblements et la raideur. L’étude met en évidence le lien étroit entre la maladie neurodégénérative et les bactéries intestinales. La greffe pourrait bénéficier à de nombreuses personnes atteintes de la maladie neurodégénérative.

Cela peut sembler absurde, mais la greffe de selles de personnes en bonne santé dans l’intestin grêle de patients atteints de la maladie de Parkinson peut améliorer les symptômes moteurs tels que les tremblements et la raideur. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude qui a démontré – une fois de plus – le lien étroit entre la maladie neurodégénérative répandue et la flore bactérienne intestinale. Par exemple, une étude de l’Université de l’Alabama à Birmingham a révélé que les selles des patients atteints de Parkinson présentent des différences significatives dans la composition des bactéries. Parmi les familles divergentes figurent les Lactobacillaceae, les Bifidobacteriaceae, les Christensenellaceae, les Pasteurellaceae et d’autres. Une autre enquête plus récente a plutôt trouvé une corrélation avec la présence de la bactérie Desulfovibrio.

Selon les chercheurs, la neurodégénération de Parkinson est causée par des agrégats d’une protéine mal repliée appelée alpha-synucléine. En termes simples, on pense que ces agrégats se forment dans la paroi intestinale et, par le biais du nerf vague, sont capables d’atteindre les tissus cérébraux où ils détruisent les neurones dopaminergiques (producteurs de dopamine); cela déclenche les symptômes typiques de Parkinson tels que les symptômes moteurs, c’est-à-dire les tremblements, la raideur et les difficultés à maintenir l’équilibre. Parmi les autres symptômes insidieux figurent également la constipation, les troubles du sommeil et la perte de l’odorat. Les experts estiment que c’est précisément la dysrégulation du microbiote intestinal qui favorise l’accumulation de l’alpha-synucléine mal repliée, qui est ensuite « transmise » au cerveau par le nerf vague. Cela est également suggéré par une étude menée par des scientifiques de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), selon laquelle la section du nerf vague réduit de 40% le risque de développer la maladie de Parkinson.

À la lumière du lien étroit entre les bactéries intestinales et la pathologie neurodégénérative, les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’une greffe de selles de personnes en bonne santé chez les patients atteints de Parkinson à un stade précoce pourrait offrir des avantages en termes de symptômes, grâce à l’altération bénéfique induite de la flore bactérienne. Et c’est exactement ce qui a été découvert. Pour mener l’expérience, une équipe de recherche belge composée de scientifiques de l’Hôpital universitaire de Gand, de la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l’Université de Gand et du VIB-UGent Center for Inflammation Research a été chargée. Les chercheurs, sous la coordination du Dr Arnout Bruggeman du Département de neurologie de l’université belge, ont inclus une cinquantaine de personnes atteintes de Parkinson à un stade précoce dans une étude en double aveugle, monocentrique, randomisée et contrôlée par placebo (la référence de la recherche scientifique).

Les participants, âgés de 50 à 65 ans, ont été répartis en deux groupes et soumis à l’expérience entre le 1er décembre 2020 et décembre 2021 : le premier groupe, composé de 22 personnes, a reçu une greffe de microbiote fécal (FMT), « le processus par lequel les selles prélevées sur une personne en bonne santé sont transférées dans l’intestin d’une personne malade », explique l’Institut Supérieur de Santé (ISS) ; le second groupe, un groupe témoin composé de 24 participants, a reçu ses propres selles. L’introduction s’est faite par le biais d’une sonde qui a transféré les selles (de donneurs sains ou des patients eux-mêmes) dans l’intestin grêle par le nez. Par la suite, les chercheurs ont surveillé les symptômes moteurs des participants à l’aide de l’échelle d’évaluation de la maladie de Parkinson de la Movement Disorders Society-Unified (MDS-UPDRS), un test standardisé qui attribue un score aux capacités motrices des patients atteints de la pathologie neurodégénérative.

Les évaluations cliniques ont été effectuées tous les trimestres pendant un an, jusqu’en décembre 2022. Comme indiqué, les chercheurs ont constaté une amélioration significative du score du test chez les patients ayant reçu les selles de donneurs sains. Plus précisément, après 12 mois, « le score moteur MDS-UPDRS a significativement amélioré en moyenne de 5,8 points (IC 95% de -11,4 à -0,2) dans le groupe de donneurs sains et de 2,7 points (de -8,3 à 2,9) dans le groupe placebo (p = 0,0235) », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. « Nos résultats sont vraiment encourageants ! Après douze mois, les participants ayant reçu une greffe de selles de donneurs sains ont montré une amélioration significative de leur score moteur, la mesure la plus importante des symptômes de Parkinson », a souligné le Dr Bruggeman dans un communiqué de presse. « Notre étude fournit des indices prometteurs selon lesquels l’FMT peut devenir un nouveau traitement précieux pour la maladie de Parkinson. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais elles offrent un moyen potentiellement sûr, efficace et économique d’améliorer les symptômes et la qualité de vie de millions de personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde entier », a déclaré le professeur Roosmarijn Vandenbroucke. Les résultats, bien que très prometteurs, devront être confirmés par des études plus vastes et approfondies. Les détails de la recherche « Safety and efficacy of faecal microbiota transplantation in patients with mild to moderate Parkinson’s disease (GUT-PARFECT): a double-blind, placebo-controlled, randomized, phase 2 trial » ont été publiés dans la revue scientifique eClinicalMedicine du groupe The Lancet.