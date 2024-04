Le gouvernement fédéral américain a un nouveau plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments

Futur : Le Département américain de l’Énergie (DOE) a publié son premier plan global de lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments. Les agences fédérales doivent coopérer pour atteindre quatre objectifs stratégiques et atteindre des émissions « proches de zéro » dans un avenir pas si lointain.

Le DOE a publié un nouveau plan national pour le secteur du bâtiment, visant à réduire les émissions de GES des bâtiments de 65 % d’ici 2035 et de 90 % d’ici 2050. Élaboré en collaboration avec le ministère du Logement et du Développement urbain, l’Agence de protection de l’environnement et d’autres organismes fédéraux. agences, le plan est présenté comme la première initiative sectorielle conçue pour avoir un impact significatif, voire sans précédent, sur les émissions de GES.

« Le secteur américain du bâtiment est responsable de plus d’un tiers des émissions nocives qui mettent en danger notre air et notre santé, mais l’administration Biden-Harris a développé une stratégie prospective pour réduire ces polluants des bâtiments à travers le pays », a déclaré la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer. M. Granholm.

Le DOE et l’administration Biden-Harris ont élaboré un plan « global » pour transformer la consommation d’énergie dans les foyers, les écoles et les lieux de travail. Ils croient que le Plan réduira les factures de services publics et améliorera la santé de la communauté.

Le Blueprint a quatre objectifs principaux :

Augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments,

Accélérer les réductions de GES sur site,

Transformer le « grid edge » (interactions entre les bâtiments et le réseau électrique),

Minimiser les émissions provenant des matériaux de construction.

Le plan affirme que la réduction de 90 pour cent des émissions de GES permettra aux consommateurs d’économiser plus de 100 milliards de dollars en coûts énergétiques annuels tout en évitant 17 milliards de dollars en coûts de soins de santé liés à la pollution atmosphérique.

Le plan national du DOE vise à atteindre des jalons spécifiques en matière de performance et de technologie d’ici 2035 et 2050. Atteindre tous ces objectifs nécessite un déploiement accéléré de technologies d’efficacité énergétique et de décarbonation. Le gouvernement américain prendra des mesures au niveau fédéral pour accroître un tel déploiement, tandis que les développements technologiques seront essentiels à la réussite du plan.

Washington prévoit de fournir des fonds d’investissement direct et un support financier pour développer des technologies à faible coût et à faible émission de carbone, en collaboration avec les autorités étatiques, locales et tribales pour atteindre ses nobles objectifs de décarbonation. Le plan nécessite des innovations dans trois domaines essentiels : la modernisation des bâtiments, l’électrification efficace et les « contrôles intelligents ».

Le nouveau plan de décarbonation comprend des mesures spécifiques pour les communautés défavorisées, qui sont plus susceptibles d’être confrontées à une « insécurité énergétique » en raison des coûts énergétiques élevés. Un ménage américain sur cinq a « au moins » un mois de retard sur ses factures d’énergie, confirme le US Census Bureau. Ce sont les Américains les plus susceptibles de souffrir des effets de la pollution et d’une mauvaise efficacité énergétique. Le Plan national abordera ce problème en mettant l’accent sur l’abordabilité et en réduisant les coûts énergétiques, rendant les communautés plus résilientes aux pannes de courant et aux conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique.

