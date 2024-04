Un régime qui simule le jeûne intermittent fait perdre du poids et réduit les activités cérébrales liées à l’obésité

Les bienfaits de l’approche de restriction calorique intermittente, également connue sous le nom de régime « mimétique du jeûne », qui prévoit des jours d’apport énergétique limité alternés avec des jours d’alimentation normale : en plus de la perte de poids et de la réduction des maladies liées à l’obésité, le régime alimentaire est lié à des variations du microbiome intestinal associées à des changements dans l’activité cérébrale de régions impliquées dans la régulation de la faim et de la dépendance alimentaire.

Dans le paysage des régimes qui gagnent en importance en tant que stratégies efficaces pour perdre du poids, en alternative au jeûne intermittent de plus en plus célèbre et controversé, le modèle alimentaire de restriction calorique intermittente (IER) semble présenter des avantages non seulement en termes de perte de poids, mais aussi dans la réduction des activités cérébrales liées à l’obésité. Également connue sous le nom de régime « mimétique du jeûne », l’approche de la restriction calorique intermittente prévoit l’alternance de jours d’apport calorique limité avec des jours d’alimentation normale, selon des schémas où la restriction peut être appliquée dans différentes mesures.

Une nouvelle étude, en particulier, a évalué les effets de la combinaison de différents schémas – une restriction calorique hautement contrôlée pendant 32 jours (un régime équivalent à 2/3, 1/2, 1/3 et 1/4 de l’apport calorique normal les jours alternés pendant 7-8 jours, respectivement) et une restriction calorique à faible contrôle pendant 30 jours (600 kcal/jour pour les hommes et 500 kcal/jour pour les femmes les jours alternés) – chez 25 adultes obèses (âge moyen de 27 ans et IMC compris entre 28 et 45 kg/m2) afin de détecter la perte de poids et les changements d’activité cérébrale.

Le programme de restriction calorique intermittente suivi dans l’étude s’est déroulé en trois phases : dans la première phase de 4 jours, les participants ont suivi un régime normal, sans restrictions caloriques ni types d’aliments. Dans la deuxième phase « hautement contrôlée » (high control), un régime équivalent à 2/3, 1/2, 1/3 et 1/4 de l’apport calorique normal les jours alternés pendant 7-8 jours, respectivement. Dans la troisième phase « à faible contrôle », un régime hypocalorique (600 kcal/jour pour les hommes et 500 kcal/jour pour les femmes) les jours alternés.

Les résultats de la stratégie, publiés dans un article de recherche dans la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ont montré non seulement que les participants à l’étude ont perdu en moyenne 7,6 kg (soit 7,8% de leur poids corporel), avec une réduction de la graisse corporelle et du tour de taille, mais qu’il y avait des preuves de changements dans l’activité des régions du cerveau liées à l’obésité.

Ces régions cérébrales, ont expliqué les chercheurs, sont impliquées dans la régulation de l’appétit et de la dépendance alimentaire, et leur variation est « étroitement liée dans le temps » à certains changements observés dans le microbiome intestinal, suggérant une interaction complexe entre l’axe cerveau-intestin-microbiome. « Nous avons démontré qu’un régime de restriction calorique intermittente modifie l’axe cerveau-intestin-microbiome humain », a déclaré le docteur Qiang Zeng, chercheur à l’Institut de gestion de la santé du Centre national de recherche clinique sur les maladies gérontologiques en Chine et auteur principal de l’étude.

Les effets de la diète de restriction calorique intermittente

Perdre du poids de manière permanente n’est pas facile, non seulement en raison des difficultés qui peuvent survenir pour gérer la sensation de faim et l’irritabilité au cours des premières semaines du régime, mais aussi en raison des interactions complexes entre les différents systèmes de l’organisme – comme la physiologie intestinale, les hormones et le cerveau – qui agissent contre ce processus. Comme mentionné précédemment, la restriction calorique intermittente ou « diète mimétique du jeûne », dans laquelle des jours d’alimentation avec un apport calorique contrôlé alternent avec des jours d’alimentation normale, s’avère être une méthode efficace non seulement dans la réduction du poids corporel – une revue récente a indiqué une perte de poids moyenne d’environ 0,2 à 0,8 kg par semaine – mais aussi une stratégie valide pour réduire les comorbidités liées à l’obésité telles que l’hypertension, l’hyperlipidémie et la dysfonction hépatique.

En plus de cela, les chercheurs ont observé que les approches de restriction calorique intermittente étaient liées à certaines variations dans le microbiome intestinal associées à des changements d’activité dans les régions du cerveau impliquées dans la régulation de la faim et de la dépendance alimentaire. Plus spécifiquement, dans le cadre de l’étude récemment publiée, les chercheurs ont constaté que l’abondance des bactéries Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis et Bacterokles uniformis augmentait considérablement, tandis que celle d’Escherichia coli avait tendance à diminuer.

« L’abondance de bactéries telles que E. coli, Coprococcus et Eubacterium hallii est négativement associée à l’activité du gyrus frontal inférieur gauche du cerveau, connu pour jouer un rôle clé dans les fonctions exécutives, y compris notre volonté de perdre du poids – ont précisé les chercheurs dans une note – . En revanche, l’abondance des bactéries P. distasonis et Flavonifractor plautii était positivement corrélée à l’activité des régions cérébrales associées à l’attention, à l’inhibition motrice, à l’émotion et à l’apprentissage.

Ces résultats suggèrent dans l’ensemble que les changements dans le microbiome et le cerveau pendant et après la perte de poids sont liés – soit parce qu’ils dépendent l’un de l’autre, soit parce qu’un mécanisme inconnu les cause tous les deux. « On pense que le microbiome intestinal communique avec le cerveau de manière complexe et bidirectionnelle – a ajouté le docteur Xiaoning Wang de l’Institut de gériatrie de Pékin et co-auteur de l’étude – . Le microbiome produit des neurotransmetteurs et des neurotoxines qui accèdent au cerveau par les nerfs et la circulation sanguine. En retour, le cerveau contrôle le comportement alimentaire, tandis que les nutriments de notre alimentation modifient la composition du microbiome intestinal. »