Pourquoi ne pouvait-on pas transporter plus de 100 ml de liquides en avion et qu’est-ce qui a changé maintenant

Les liquides dans les avions sont réglementés depuis 2006, lorsque la Metropolitan Police britannique a mis au jour le plan d’un groupe de terroristes visant à faire exploser des avions de ligne en vol. Les explosions devaient être déclenchées par un liquide : le peroxyde d’acétone.

Au revoir à la ceinture. Au revoir au téléphone portable. Au revoir aux clés, au portefeuille et à la montre. Au revoir au sac à dos. Et aussi au revoir au laptop mais dans une poubelle séparée. La liturgie des contrôles qu’il faut passer avant de prendre un avion est connue. Beaucoup de choses ont changé depuis l’attentat du 11 septembre 2001, lorsque quatre avions de United Airlines et American Airlines ont été détournés par un groupe de terroristes d’Al-Qaida. Dans certains aéroports du Royaume-Unis, certains de ces contrôles ont été assouplis : l’obligation de transporter au maximum 100 ml de liquide.

Le premier aéroport en Europe à abandonner cette règle a été celui de Shannon, en Irlande, en mars 2022. Cependant, c’est le Royaume-Unis qui a fait les gros titres en annonçant son intention de lever l’obligation de soumettre les liquides à un contrôle dédié d’ici juin 2024. Il est cependant probable que cette mesure ne soit pleinement mise en œuvre qu’en 2025. Dans le pays, des aéroports comme Newcastle, Teesside et London City ont déjà suivi cette voie.

Comment est née l’interdiction de transporter plus de 100 ml de liquides

Les règles actuelles de transport des liquides établies par l’Union européenne sont très claires. Les liquides transportés dans les bagages à main doivent être placés dans des récipients transparents. Ces flacons doivent ensuite être placés dans un sac en plastique transparent d’une capacité maximale d’un litre.

Les premières interdictions de transport de liquides sont venues en 2006, précisément au Royaume-Unis. La British Metropolitan Police avait arrêté 24 personnes soupçonnées de terrorisme lors d’une opération antiterroriste. L’accusation, en particulier, était d’avoir préparé un plan pour faire exploser en vol des avions de ligne. Les explosions devaient se produire avec un matériau liquide, notamment le peroxyde d’acétone.

Qu’est-ce qui a changé maintenant

Le changement des règles relatives au contrôle des liquides est dû à une technologie introduite dans les aéroports : les scanners CT. Ces dispositifs utilisent la tomodensitométrie (CT) pour analyser les matériaux contenus dans les bagages. Importée de la médecine, cette technique permet de comprendre de quoi sont composés les liquides contenus dans nos bagages à main, permettant ainsi de déterminer immédiatement et plus facilement s’il s’agit réellement d’une menace.

Le gouvernement britannique avait initialement ordonné aux aéroports du Royaume-Unis d’installer les scanners d’ici fin 2022, selon le quotidien britannique The Independent. Le COVID et l’effondrement de l’industrie du voyage ont ralenti les investissements.