L’éclipse totale de Soleil du 8 avril : les images en direct depuis l’Amérique du Nord

L’éclipse solaire totale sera visible dans certaines parties du Mexique, du Canada et des États-Unis. Le point culminant de la totalité, qui durera 4 minutes et 28 secondes, se produira près de Torreon, au Mexique.

NASA | L’inizio dell’eclissi

Tous les yeux sont tournés vers le ciel. Dans le Pacifique, le disque lunaire a commencé à « mordre » le soleil, l’éclipse a commencé à 17h42, heure italienne, et atteindra son apogée à 20h18. L’obscurité totale durera environ 4 minutes, la plus longue des 100 dernières années aux États-Unis, d’où son surnom de « éclipse du siècle ». Le phénomène astronomique ne sera pas visible depuis l’Italie, mais il sera possible de le suivre en direct. Le trajet de l’ombre traversera 15 États des États-Unis en direction du nord-est, du Texas au Maine. L’éclipse ne sera visible qu’au Mexique, aux États-Unis et au Canada. La durée totale sera de plus de 5 heures. Le point culminant de la totalité, qui durera 4 minutes et 28 secondes, se produira près de Torreon, au Mexique, l’endroit le plus proche du point où le trajet de l’ombre est perpendiculaire à la surface terrestre.

L’éclipse a attiré des touristes du monde entier, l’Indiana se prépare à accueillir plus de 500 000 visiteurs, soit sept fois le nombre de participants au Super Bowl de 2012 à Indianapolis, selon Amy Howell, vice-présidente du tourisme à l’Indiana Destination Development Corporation. Ce sera aussi un moment important pour la communauté scientifique. L’éclipse se produit pendant une période d’activité solaire maximale, la couronne solaire, la partie la plus externe de son atmosphère, apparaîtra donc plus grande, permettant une étude approfondie. « Si le temps le permet, les personnes le long du trajet de la totalité verront la couronne solaire, ou l’atmosphère externe, qui est habituellement obscurcie par la face lumineuse du soleil », explique la NASA sur son site web.

Quand se produit l’éclipse totale

L’éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le soleil, obscurcissant complètement le disque solaire. Le phénomène astronomique commence par une éclipse partielle, qui peut durer entre 70 et 80 minutes, selon la position, explique la NASA. Pendant le phénomène astronomique, le ciel s’assombrit et prend des teintes de coucher de soleil. Le cône d’ombre projeté par la Lune qui passe devant le Soleil dessine sur la surface terrestre une trajectoire courbe similaire à un S étiré, déterminée par les mouvements célestes de la planète et de son satellite naturel.

Meravigliosa eclissi totale di Sole l’8 aprile 2024: a che ora e dove vederla

Où sera visible l’éclipse

L’éclipse solaire totale sera visible dans certaines parties du Mexique, du Canada et dans dix États des États-Unis, tandis qu’une éclipse solaire partielle en forme de croissant de lune devrait être visible dans 49 États. L’éclipse apparaîtra d’abord sur l’Océan Pacifique Sud et commencera son voyage à travers l’Amérique du Nord. La côte pacifique du Mexique est le premier point de totalité du trajet.

Le Texas, l’Arkansas et certaines zones du sud-est de l’Oklahoma seront les destinations principales car le temps y sera probablement clair, a expliqué Michael Zeiler, cartographe des éclipses solaires au Washington Post, sur le site Web GreatAmericanEclipse.com, qui fournit des informations sur les éclipses solaires dans le monde entier. Les grandes villes les plus chanceuses seront Durango au Mexique, Austin, Dallas, Irving, Riverside, Cleveland et Erie aux États-Unis, Hamilton, Montréal et Sherbrooke au Canada.

Les prochaines éclipses en Italie

L’éclipse d’aujourd’hui, le 8 avril, n’est pas visible depuis l’Italie. Il faudra attendre le 29 mars 2025 pour assister à la prochaine éclipse partielle, où seulement 20% du disque solaire sera « mordu » pendant le phénomène astronomique. L’éclipse totale de Soleil la plus attendue sera celle du 2 août 2027, où le disque sera obscurci jusqu’à 98% dans le sud de l’Italie. La totalité ne sera visible depuis notre pays que en pleine mer, au large de l’île de Lampedusa.