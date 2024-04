Quels sont les premiers symptômes d’un cancer du côlon : l’un est souvent ignoré, mais il est important de le reconnaître

Les symptômes du cancer du côlon peuvent nous aider à identifier la maladie précocement, augmentant les chances de guérison : une alarme à ne pas sous-estimer est la forme des selles qui, lorsqu’elles sont plus fines que la normale, peuvent être un signal d’alarme.

Les premiers symptômes du cancer du côlon, selon les experts / Crédit photo : Pixabay

Les symptômes des cancers, lorsqu’ils sont reconnus à temps, peuvent nous aider à identifier la maladie précocement, augmentant les chances de guérison. Il existe en effet quelques signes d’alerte qui, s’ils sont détectés rapidement, peuvent faire une grande différence, car les chances de traitement d’une tumeur sont plus grandes lorsque la maladie est moins avancée. Cela vaut également pour les tumeurs de l’intestin et, en particulier, pour celles du côlon-rectum, dont le nombre de cas augmente également chez les jeunes.