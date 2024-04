Qualcomm prépare un Snapdragon X plus abordable pour rivaliser avec les Apple Silicon

L’entreprise de San Diego teste deux variantes d’un nouveau processeur pour PC avec une architecture ARM, qui devrait être présenté cette année.

Qualcomm travaille sur un nouveau processeur ARM pour les ordinateurs.

Cela fait déjà longtemps que nous savons que Qualcomm a sa propre réponse aux processeurs Apple Silicon. Nous parlons du Snapdragon X Elite, annoncé en octobre de l’année dernière et que nous avons ensuite appris qu’il serait monté sur l’alternative de Samsung au MacBook Air. Il s’agissait d’une puce hautes performances conçue pour concurrencer directement les M1 et M2.

Aujourd’hui, selon ce que nous avons pu lire dans Android Headlines, nous avons appris que Qualcomm prépare une version abordable de ce processeur, qui sera également destinée aux ordinateurs Windows avec une architecture ARM. L’information provient d’une fuite et, apparemment, les personnes de San Diego prépareraient différentes variantes de la puce dans le but de la lancer cette année.

Snapdragon X Plus : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Six mois se sont écoulés depuis que le Snapdragon X Elite est arrivé sur le marché et, apparemment, il n’alimente toujours aucun ordinateur Windows. Même pas sur les Samsung Galaxy Book4 dont nous avons parlé au début de l’article. Et c’est dommage, car les tests réalisés jusqu’à présent montrent des améliorations significatives par rapport aux Apple M3 et aux Intel Core Ultra.

Et pendant que nous attendons que les fabricants décident qu’il est rentable de construire plus d’ordinateurs avec une architecture ARM et cette puce, une fuite indique que Qualcomm teste les Snapdragon X Plus depuis plusieurs mois, une alternative plus abordable à la série Elite. Selon la source, il y aurait au moins quatre variantes du processeur dans les plans de l’entreprise.

Sur ces quatre variantes, Qualcomm en aurait actuellement deux en test. Elles portent toutes les deux les numéros d’identification X1P44100 et X1P46100. Le préfixe X1P suggère qu’il s’agit de processeurs de la série Snapdragon X Plus, car la série Elite a le préfixe X1E. Les deux puces seraient testées avec un modem 5G intégré pour leur donner une connectivité mobile, mais c’est toute l’information dont on dispose pour le moment.

On ne peut pas non plus confirmer si la puce est supérieure ou inférieure à la série Elite, c’est une conjecture basée sur le nom, selon le média. Cela dit, la base de cette nouvelle puce serait la même que celle du Snapdragon X Elite, qui dispose également d’un modem 5G intégré.

Il semble que cette nouvelle puce aurait 10 cœurs au lieu de 12, bien qu’il soit également dit qu’une version à 8 cœurs aurait été envisagée puis abandonnée par la suite. Par ailleurs, on s’attend à ce que l’entreprise dévoile la nouvelle puce ARM pour les ordinateurs lors du prochain sommet Snapdragon en octobre prochain.