Qu’est-ce que l’endocardite infectieuse : quels sont les médicaments utilisés contre l’infection du cœur

La cause du passage d’Andrea Purgatori, le journaliste disparu à Rome le 19 juillet 2023, aurait été une forme d’endocardite infectieuse non diagnostiquée et donc non traitée correctement. C’est ce qu’ont déterminé les experts nommés par le procureur pour enquêter sur les causes de la mort du journaliste, qui n’aurait donc pas été soigné de manière adéquate en raison d’une série « d’omissions » de la part du personnel médical.

L’endocardite infectieuse est une infection qui affecte l’endocarde, c’est-à-dire la membrane interne des valves et des autres structures du cœur. Il s’agit d’une infection assez rare, mais en même temps très dangereuse pour la personne qui la contracte. Lorsque la maladie est diagnostiquée, le traitement thérapeutique comprend une thérapie ciblée à base d’antibiotiques.

Qu’est-ce que l’endocardite

L’endocarde est le nom scientifique de la membrane interne de toutes les cavités qui constituent le cœur. Lorsque des bactéries pénètrent dans le corps et, transportées par le flux sanguin, parviennent à atteindre et à s’implanter dans ces structures cardiaques, elles peuvent provoquer une infection, appelée « endocardite infectieuse ». Celle-ci peut être aiguë ou subaiguë.

L’endocardite infectieuse aiguë se développe très rapidement et peut mettre en danger la vie de la personne qui la contracte en quelques jours à peine. En revanche, l’endocardite subaiguë a une évolution beaucoup plus lente, pouvant durer plusieurs mois, mais cela ne la rend pas moins dangereuse.

Les symptômes de l’infection

L’endocardite aiguë se manifeste presque toujours par une fièvre élevée soudaine (38,9-40 °C), sans autres causes apparentes, souvent accompagnée de palpitations, de faiblesse et de fatigue. Lors des examens médicaux, on peut souvent constater des lésions valvulaires, qui apparaissent très rapidement.

L’endocardite subaiguë, en revanche, en raison de ses différentes phases d’évolution, peut provoquer un état de faiblesse et de malaise qui dure pendant des semaines ou des mois et se manifeste par une fatigue, une fièvre basse mais constante et d’autres signes de fatigue.

Les causes de l’endocardite

Bien qu’elle soit assez rare, cette infection peut toucher n’importe qui. Cependant, certaines catégories de personnes sont considérées comme plus à risque. Parmi elles, il y a les patients dont le système immunitaire est déjà compromis, ceux qui utilisent des drogues par voie intraveineuse, ou les porteurs de prothèses valvulaires, de pacemakers ou de défibrillateurs, explique le Manuel MSD. De plus, l’endocardite peut également être favorisée par la présence de maladies cardiaques ou valvulaires préexistantes.

Indépendamment des facteurs de risque, cette maladie est causée par la présence de bactéries qui parviennent à s’agripper aux parois internes du cœur après être entrées dans la circulation sanguine. Il existe différentes circonstances qui pourraient potentiellement permettre l’entrée de germes dans le flux sanguin. Le Manuel MSD mentionne par exemple le cas d’une lésion cutanée, de la muqueuse buccale ou des gencives. Bien sûr, cela n’indique pas que tout événement de ce type implique le risque d’endocardite, mais que ceux décrits précédemment sont toutes des situations qui pourraient permettre aux éventuelles bactéries d’entrer dans le sang et donc dans notre organisme.

Pour la même raison, certaines interventions chirurgicales et procédures médicales, y compris dentaires et obstétricales, peuvent également entrer dans cette catégorie. C’est pourquoi le patient qui subit ces opérations considérées à risque est ensuite soumis à une prophylaxie antibiotique – c’est-à-dire à une thérapie préventive – afin d’éviter le risque d’infections ultérieures (y compris l’endocardite).

Quels sont les médicaments utilisés en cas d’endocardite infectieuse

L’endocardite infectieuse est une infection grave et chaque patient nécessite un traitement spécifique, que le personnel médical élabore après avoir effectué tous les tests nécessaires. Pour confirmer ou exclure sa présence, on recourt à différents tests, tels que des analyses de sang, une échocardiographie, des hémocultures et un antibiogramme. Parfois, ces tests ne sont pas suffisants pour obtenir des résultats précis, alors on peut avoir recours à des examens plus spécifiques, tels qu’une échocardiographie transœsophagienne ou une TEP.

Une fois le diagnostic établi, le traitement de l’endocardite infectieuse comprend une thérapie antibiotique ciblée à forte dose qui est généralement administrée par voie intraveineuse pendant une période de deux à huit semaines, explique le Manuel MSD. Parfois, si le traitement médicamenteux n’est pas efficace contre l’infection, ou si celle-ci a causé des dommages aux valves cardiaques, il peut être nécessaire de recourir à une intervention chirurgicale cardiaque.