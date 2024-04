La peau intelligente rend possible le contact physique à distance

Les tissus intelligents offrent la sensation d’un véritable toucher dans les expériences virtuelles, les rendant ainsi plus immersives. Celui dont nous vous parlons aujourd’hui assume presque la fonction d’une deuxième peau et cherche à permettre aux parents de « toucher » leurs enfants malades isolés.

Le toucher est un grand allié dans les soins de santé, ayant une influence positive sur le processus. En effet, il déclenche la libération d’hormones bénéfiques, réduit le stress, stimule le système immunitaire et peut même soulager la douleur.

En raison de son importance, surtout dans la vie des enfants, des scientifiques de l’université de Saarland, en Allemagne, ont développé un tissu intelligent. Avec lui, les enfants gravement malades placés en isolement ont la possibilité de ressentir la proximité de leurs parents.

Le tissu intelligent pourrait restituer la sensation de toucher physique

Le tissu intelligent, qui a une épaisseur de 50 micromètres, fonctionne comme une deuxième peau. Cela équivaut à environ 0,0019685 pouces (ou 0,05 millimètres). De plus, il est fait de silicone et est aussi mince qu’un film.

Selon Paul Motzki, professeur à l’université de Saarland, « une couche hautement flexible de conducteur d’électricité est imprimée sur chaque côté du film ultra-fin pour créer ce qui est appelé un diélectrique d’élastomère ».

Le professeur explique que si nous appliquons une tension au film d’élastomère, « les électrodes s’attirent mutuellement, comprimant le polymère et le faisant s’étendre sur les côtés, augmentant ainsi sa surface ».

Le film conserve une empreinte du toucher des parents des enfants. Lorsqu’ils entrent en contact, ils modifient la « capacitance électrique du film, une grandeur physique qui peut être mesurée avec précision ». Ensuite, elle envoie la séquence à l’enfant qui porte la deuxième peau. Le film capture le toucher et le transmet.

De plus, les scientifiques peuvent réguler et contrôler la vitesse et le degré de sensibilité du toucher :

Nous pouvons faire en sorte que le film exécute continuellement des mouvements de flexion contrôlés, de manière à exercer une pression croissante sur la peau, ou nous pouvons le maintenir dans une position fixe.

a expliqué Sipontina Croce, étudiante en doctorat.

Malgré la large gamme d’applications de la technologie, elle cherche avant tout à résoudre le problème du manque de toucher des enfants en isolement.

Lors de la Hannover Messe de cette année, une conférence sur l’innovation, les responsables de ce tissu intelligent démontreront avec une montre qu’ils peuvent transformer un toucher effectué par un doigt en « de longs mouvements de caresse ». De plus, ils peuvent amplifier une sensation avec une quantité minuscule de film physique.