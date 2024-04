Les scientifiques prévoient que les cas de cancer de la prostate doubleront dans les 20 prochaines années

Les chercheurs responsables de l’étude affirment que l’augmentation prévue du nombre de cas de cancer de la prostate est liée à l’augmentation de l’espérance de vie et aux changements de la pyramide des âges dans le monde entier.

Comme publié dans Lancet, une revue scientifique sur la médecine avec révision par les pairs, le nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate dans le monde entier doublera plus que dans les deux prochaines décennies, à mesure que les pays les plus pauvres suivront le vieillissement des nations plus riches.

Nos résultats suggèrent que le nombre de nouveaux cas annuels augmentera de 1,4 million en 2020 à 2,9 millions en 2040.

Lancet rapporte, sur la base d’une étude sur les changements démographiques citée par Science Alert.

Les chercheurs responsables de l’étude affirment que l’augmentation du nombre de cas est liée à l’augmentation de l’espérance de vie et aux changements de la pyramide des âges dans le monde entier.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les hommes, responsable d’environ 15% des cas. Il survient principalement après l’âge de 50 ans et devient plus fréquent à mesure que les hommes vieillissent. Ainsi, les chercheurs expliquent qu’à mesure que l’espérance de vie s’améliore dans les pays en développement, le nombre de cas de cancer de la prostate augmente également.

Contrairement à ce qui se passe avec des cancers comme le cancer du poumon ou les maladies cardiaques, les politiques de santé publique ne peuvent pas changer cette situation. De plus, les facteurs héréditaires sont beaucoup moins contrôlables que, par exemple, le tabagisme dans la cause du cancer du poumon.

Malgré l’établissement d’une relation avec le poids, on ne sait pas encore si cela est une cause directe du cancer de la prostate.

Les chercheurs ont également affirmé que les autorités sanitaires devraient encourager le dépistage plus précoce dans les pays en développement, car la maladie est souvent diagnostiquée trop tard pour permettre un traitement efficace.

