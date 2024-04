Il y a un animal que tu n’imagines pas dont un robot apprend : bientôt, il pourra l’imiter

Il s’agit d’un robot qui se rapproche de plus en plus d’un félin

Ce robot pourrait être la clé pour une meilleure compréhension du mouvement des robots | Image : ETCH Zurich

Le domaine de la robotique a connu un énorme bond en termes de qualité et de quantité au cours des cinq dernières années. En un laps de temps incroyablement court, des dizaines de robots, à la fois humanoïdes et quadrupèdes, ont fait leur apparition, cherchant à être les premiers à appliquer des technologies vraiment surprenantes et à paraître aussi réalistes que possible. Dans ce cas, nous allons voir un robot qui tente de simuler les mouvements fluides et naturels d’un animal, plus précisément d’un chat.

Anymal, le robot qui se déplace le mieux

Une équipe de chercheurs de l’ETH de Zurich, en Suisse, a réussi à développer un robot qui fonctionne de manière étonnante. Il est capable de se déplacer comme un vrai félin et ne s’arrête jamais, mais apprend à se déplacer grâce à un système d’essais et d’erreurs qui fonctionne si bien pour les chats.

Ceux qui ont eu un chat ne seront pas surpris de voir comment leurs compagnons de maison posent leurs pattes à différents endroits lorsqu’ils se déplacent furtivement pour s’assurer qu’ils sont propices au mouvement qu’ils s’apprêtent à exécuter. Cela ne les rend pas invincibles aux chutes ou aux erreurs, mais il est vrai que cela leur permet de se déplacer de manière fluide et réussie dans la plupart des cas.

Eh bien, Anymal est essentiellement cela. Cela peut avoir de nombreuses utilisations, mais la principale est de pouvoir se déplacer dans des zones où des catastrophes naturelles se sont produites et qui sont très dangereuses pour les humains. Dans une vidéo diffusée par l’ETH, nous pouvons voir comment il se déplace avec facilité parmi les décombres ou les zones complexes, avec beaucoup de succès. Il rappelle même à bien des égards les chats, comme lorsqu’il pose une patte pour vérifier si le terrain est stable, comme nous l’avons mentionné précédemment.

Anymal a appris tout cela grâce à l’apprentissage automatique et, bien qu’il ne soit pas un robot à intelligence artificielle réussi comme Ameca, le robot prétendument auto-conscient, ou Optimus, le robot d’Elon Musk, il est certain qu’il a beaucoup plus d’utilité et de sens que ces deux projets. Le mouvement dynamique permet d’enseigner au robot à traverser des zones complexes, ce qui démontre que ce type de robots a encore beaucoup à offrir, alors que dans de nombreux aspects, on avait toujours pensé qu’il s’agissait de robots dont le cycle de vie était terminé.

Pour l’instant, on en sait très peu sur quelle sera sa mission dans le futur, une fois sa phase de développement terminée. Mais ils laissent déjà entendre qu’ils pourraient être disponibles sur les chantiers de construction ou dans des endroits où une catastrophe s’est produite.

Il est inévitable que ses mouvements nous semblent quelque peu inconfortables à regarder. Il semble que la vallée de l’étrange n’affecte pas seulement les humains, et ce robot, qui n’est en fin de compte qu’une version assez rustique d’autres similaires, a un mouvement si fluide qu’il est inattendu.