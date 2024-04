Nouveau revêtement « intelligent » pourrait mettre fin à la climatisation

Un groupe de scientifiques de l’Université de Notre Dame a développé un revêtement qui bloque la chaleur sans affecter le passage de la lumière. Le revêtement peut être appliqué sur les fenêtres, les portes en verre et même les voitures pour réduire la température jusqu’à 7,2 degrés Celsius.

Les revêtements de fenêtres disponibles sur le marché sont conçus pour bloquer la lumière ultraviolette (UV) et la lumière infrarouge (IR). Cependant, ces filtres sont optimisés pour la lumière qui frappe directement la fenêtre.

Le revêtement proposé est construit à partir de structures photoniques permettant la transmission sélective du spectre solaire sur une large gamme d’angles.

L’angle entre la lumière solaire et la fenêtre change constamment. À midi, souvent le moment le plus chaud de la journée, les rayons du soleil pénètrent selon des angles obliques à travers les fenêtres installées verticalement. Notre revêtement maintient sa fonctionnalité et son efficacité indépendamment de la position du soleil dans le ciel