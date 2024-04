Qu’est-ce que la drogue faite à partir d’os humains qui transforme les habitants de Sierra Leone en zombies

Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré que le pays était confronté à une menace existentielle en raison de l’abus de drogues, en particulier du Kush, un mélange mortel de substances telles que le fentanyl, le cannabis, le tramadol et même des os humains moulus. Voici de quoi il s’agit et pourquoi cela tue des dizaines de personnes chaque semaine.

En Sierra Leone, un pays d’Afrique occidentale, une urgence nationale a été déclarée en raison d’une drogue synthétique appelée Kush. Parmi les ingrédients les plus inquiétants de ce mélange de médicaments et de stupéfiants, on trouve des os humains moulus, comme spécifié par la BBC, bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle à ce sujet. Ce qui est certain, c’est que les responsables des cimetières ont demandé aux autorités de patrouiller dans leurs limites pour prévenir les raids macabres par des groupes organisés. La police, par exemple, surveille constamment – et surtout la nuit – le cimetière de Kissy Road, « un vaste site non clôturé dans une banlieue orientale », souligne le diffuseur britannique. Des cordons ont également été mis en place autour de tous les principaux cimetières de Freetown, la capitale qui donne sur l’océan Atlantique.

La drogue Kush : une urgence nationale

L’utilisation de cette drogue synthétique s’est répandue au point que, lors d’un récent discours au pays, le président Julius Maada Bio l’a qualifiée de véritable piège mortel et de crise existentielle. « Notre pays est actuellement confronté à une menace existentielle en raison de l’impact dévastateur de la drogue synthétique Kush », a déclaré le politicien et militaire, en fonction depuis 2018. Selon un article publié par le professeur Michael Cole, professeur de sciences médico-légales à l’Université Anglia Ruskin, la drogue cause la mort de « douzaines de personnes chaque semaine » et est responsable de milliers d’hospitalisations. La BBC souligne que les hospitalisations psychiatriques ont augmenté de 4 000% entre 2020 et 2023 en raison de cette substance, un chiffre qui contraste également avec le manque d’installations réceptives et spécialisées pour ce type de patients. Il suffit de savoir qu’il n’y a qu’un seul centre de réhabilitation pour les toxicomanes à Freetown, bien que le président Bio, en accord avec son « j’accuse », ait pris des mesures pour créer des centres spécialisés avec du personnel formé pour faire face à l’urgence et aider les personnes.

Composition de la drogue Kush

Comme mentionné, le Kush – à ne pas confondre avec la drogue du même nom aux États-Unis – est un mélange de plusieurs médicaments et substances. Parmi ceux cités par le professeur Cole figurent le fentanyl (la puissante « drogue des zombies » responsable d’un véritable massacre aux États-Unis), le cannabis, le tramadol, la formaldehyde et les os humains déjà mentionnés. Il n’est pas clair pourquoi ces os seraient ajoutés au mélange mortel ; certains soutiennent la présence de soufre, ou les principes actifs d’autres drogues fixés dans les os d’un consommateur passé. Cependant, le scientifique britannique les juge tous les deux improbables, car les concentrations seraient si faibles qu’elles n’auraient aucun effet physiologique. Peut-être est-ce simplement une méthode pour rendre le produit plus attrayant aux yeux des consommateurs dépendants, ou peut-être sert-il simplement à enrichir/couper le mélange. Mais il est clair qu’une telle combinaison a des effets catastrophiques chez ceux qui consomment cette drogue synthétique, indépendamment de la présence des os humains.

Les effets de la drogue

Le fentanyl est un puissant opioïde qui provoque une sensation d’euphorie et d’autres effets psychotropes, bien qu’il entraîne également de la somnolence et augmente le risque de dépression du système nerveux central et de crises respiratoires potentiellement mortelles. Le cannabis provoque également de l’euphorie ainsi qu’un état de conscience altéré et de la relaxation, tandis que le tramadol – un autre opioïde – provoque une dissociation de la réalité et de la somnolence. Ces effets combinés transforment les consommateurs de Kush en « zombies » qui s’endorment en marchant. Ils tombent souvent et se blessent gravement (ou meurent), ou se retrouvent désorientés sur des routes fréquentées et dans d’autres situations dangereuses. La plupart des passage sont dus à des défaillances multi-organes causées par la consommation du mélange, qui est fumé comme un « joint ».

La drogue synthétique peut être pas cher, mais dans un pays où le revenu moyen est d’environ 580 euros par an, la dépendance pousse les personnes à se prostituer ou à commettre des actes criminels pour obtenir de l’argent. Il est clair que le problème est étroitement lié au trafic international de drogue, en particulier celui lié à l’Asie, où des laboratoires clandestins produisent du fentanyl et d’autres substances pour les expédier en Afrique occidentale. Le Kush se répand également au Liberia et en Guinée, où il risque de déclencher une situation d’urgence similaire à celle de la Sierra Leone.