L’iceberg le plus grand du monde peut-être dirigé vers les côtes d’une île : quels sont les risques

L’iceberg A23a, le plus grand du monde avec une extension presque comparable à celle du Molise, poursuit son voyage dans les eaux glacées de l’Antarctique, où il est « né » il y a près de 40 ans. Les courants risquent de le pousser vers les côtes d’une île, où il pourrait provoquer une catastrophe.

La marche vers la destruction de l’iceberg A23a, le plus grand du monde, se poursuit. Le colosse de glace a une longue histoire, ayant été « accouché » – comme le disent les glaciologues – en août 1986 par la plateforme Filchner-Ronne, en Antarctique. Lorsqu’il s’est détaché, il a parcouru seulement quelques centaines de mètres dans la mer de Weddell (une partie glacée de l’océan Atlantique faisant face au pôle Sud) avant de s’échouer sur le fond marin, en raison d’une « quille » épaisse d’environ 350 mètres. Là, ancré dans une zone caractérisée par des températures très basses, A23a est resté en attente pendant près de 40 ans, avant que les vents, les courants et le processus naturel de fonte ne parviennent à le déloger. Les premiers « timides pas » ont été enregistrés par les experts en 2020 ; depuis lors, le mouvement lent initial s’est transformé en une véritable fuite vers la fin de 2023, lorsque l’iceberg a enclenché la quatrième vitesse et a atteint la mer ouverte.

Actuellement, A23a se trouve près des magnifiques îles Orcades du Sud, des îles antarctiques disputées par l’Argentine et le Royaume-Unis, riches en biodiversité et autrefois une destination habituelle pour les chasseurs de phoques et de baleines. Le géant s’est engagé dans ce que les scientifiques appellent « le couloir des icebergs » et se dirige probablement vers la côte de l’île de Géorgie du Sud, où d’autres géants se sont échoués par le passé et où il risque de provoquer une véritable catastrophe environnementale. Bien qu’il soit plus petit depuis qu’il a quitté la plateforme Filchner-Ronne et qu’il continue de perdre constamment de gros morceaux sous l’effet des courants, des vents et des températures plus élevées, l’iceberg a encore une surface d’environ 3 800 kilomètres carrés. Cela indique qu’il a une extension à mi-chemin entre celle de la Vallée d’Aoste (environ 3 260 kilomètres carrés) et celle du Molise (4 400 kilomètres carrés). L’épaisseur moyenne de l’iceberg, calculée à l’aide du satellite CryoSat-2 de l’Agence spatiale européenne (ESA), avait été estimée à environ 280 mètres, mais il s’amincit clairement au fur et à mesure que le géant de glace se déplace dans l’océan.

Il viaggio dell’iceberg A23a. Credit: NASA

Il n’est pas encore clair quelle trajectoire il empruntera, mais il est probable qu’il finisse par se retrouver devant la côte de l’île de Géorgie du Sud (un territoire britannique d’outre-mer), à environ 650 kilomètres de sa position actuelle. Quoi qu’il en soit, il est destiné à se briser et à fondre en quelques mois, représentant toujours un grand danger pour la biodiversité de la région. En plus de libérer d’énormes quantités d’eau douce, capables de perturber les délicats équilibres chimiques et physiques des écosystèmes marins, s’échouer devant une île peut littéralement bloquer l’accès aux sources de nourriture pour les pingouins, les phoques et autres animaux, qui pourraient mourir de faim parce qu’ils sont incapables de contourner un obstacle aussi étendu et épais. Sans oublier l’impact direct sur les fonds marins, qui sont « labourés » et raclés par le passage de ces géants (bien visibles dans certaines formations emergées d’Afrique du Sud). Dans certains cas, par ailleurs, les plus petits morceaux libérés par le processus destructeur peuvent représenter un danger sérieux pour la navigation, comme le rappelle le désastre du Titanic. Dans les mois à venir, nous connaîtrons le destin final de A23a, en espérant que sa course ne se transformera pas en catastrophe environnementale.