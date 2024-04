WhatsApp apporte une nouvelle option qui change complètement la sécurité des utilisateurs

La sécurité et la confidentialité ont été l’un des domaines sur lesquels WhatsApp s’est le plus concentré. Ce service Meta veut empêcher l’accès aux conversations des utilisateurs et aux données qu’ils génèrent. En ce sens, une nouvelle fonctionnalité est apparue qui change complètement la sécurité des utilisateurs et leur apporte plus de confidentialité en bloquant la prévisualisation des liens reçus.

Encore plus de confidentialité pour WhatsApp

Il existe déjà de nombreuses options qui garantissent aux utilisateurs une grande couche de confidentialité au sein de WhatsApp. Ceux-ci se concentrent sur des points précis et des domaines très concrets, travaillant ensuite dans leur ensemble pour garantir la protection des utilisateurs et de leurs données.

Bien entendu, Meta et ses développeurs continuent de se concentrer sur la création de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles façons d’augmenter la protection. Celles-ci prennent également diverses dimensions et visent à atténuer les nouvelles méthodes utilisées pour surveiller ou contrôler les utilisateurs de WhatsApp.

C’est là qu’intervient une nouvelle option désormais ouverte aux utilisateurs. Il reste encore du chemin à parcourir, mais il pourrait bientôt être accessible à tous, prenant une place importante dans ce service Meta, même demandé depuis plusieurs années.

Mettre fin à l’aperçu du lien pour des raisons de sécurité

La grande nouveauté est la possibilité que les utilisateurs devront bloquer l’aperçu des liens reçus dans les conversations. Avec cette barrière, les sites Web et les destinations des liens transmis ne pourront plus enregistrer l’adresse IP de l’utilisateur de WhatsApp.

Lorsqu’il est disponible en dehors de la version bêta de WhatsApp et accessible à tous, il se trouve dans la zone de confidentialité. D’un simple interrupteur, les utilisateurs pourront activer ou désactiver cette protection contre la collecte d’IP lors de la prévisualisation des liens reçus.

Une fois de plus, WhatsApp et Meta créent les outils nécessaires pour protéger les utilisateurs et assurer leur sécurité. Ce sont des moyens simples comme ceux-ci qui garantissent que cet outil figure de plus en plus en tête des choix des utilisateurs pour communiquer au quotidien.