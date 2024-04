Quels sont les cancers les plus fréquents chez les jeunes: les données de l’OMS

Au niveau mondial, le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les personnes de moins de 50 ans est le cancer du sein, suivi par ceux du col de l’utérus et de la thyroïde, bien que leur incidence varie largement entre les différentes régions. En Italie, le cancer du sein représente environ un cas sur trois. Le mélanome est également plus fréquent.

L’augmentation des cas de cancer chez les jeunes est l’une des données les plus inquiétantes de ces dernières années, ce qui pousse de nombreuses personnes à se demander ce qui se cache derrière cette tendance préoccupante, que ce soit des changements dans les habitudes alimentaires ou le mode de vie, des taux d’obésité plus élevés, une consommation plus élevée d’alcool ou une exposition à des niveaux de pollution plus élevés, ou encore une plus grande probabilité de diagnostic grâce aux dépistages précoces.