Pourquoi sur les Alpes est tombée la « neige colorée »: c’est un phénomène qui peut se reproduire

Pendant le week-end de Pâques, il y a eu des chutes de neige inhabituelles sur la Marmolada et en Valtellina, qui ont teinté les sommets en jaune et orange. En réalité, la cause est un phénomène atmosphérique particulier lié au nuage de poussière désertique qui, poussé par les vents du sud, est arrivé en Europe centrale depuis le Sahara.

Dans l’imaginaire collectif, la neige a toujours été associée à la couleur blanche, un blanc immaculé et presque éblouissant. Cependant, cela n’indique pas que cela soit toujours le cas : en raison de certains phénomènes atmosphériques ou chimiques particuliers, il peut arriver que la neige se colore en jaune, en orange, voire en rose et en rouge. C’est ce qui s’est passé ces derniers jours dans plusieurs endroits des Alpes italiennes, notamment sur le versant nord-est.

Pendant le week-end de Pâques, les sommets des glaciers de la Marmolada à plus de 3 300 mètres, ainsi que les pistes de ski de Livigno en Valtellina, se sont recouverts de neige jaune. En réalité, ce phénomène a une explication scientifique : le jaune qui a coloré la neige est dû au nuage de microparticules qui est arrivé en Europe centrale en provenance du désert du Sahara, transporté par les vents du sud.

Phénomène de la neige colorée

Le phénomène de la neige colorée peut en réalité être causé par deux causes différentes, l’une atmosphérique et l’autre chimique. Dans les deux cas, l’effet est pratiquement le même : la neige se teinte d’une couleur allant du jaune à l’orange et, dans certains cas, même de rouge.

Ce qui s’est produit dans de nombreux sommets d’Europe centrale, y compris dans les Alpes italiennes, relève du premier cas. Comme on l’a constaté lors de la dernière semaine de mars, dans de nombreuses villes italiennes telles que Palerme, Naples et Rome, le ciel est apparu étrange, ni bleu ni gris, mais jaune en raison d’un cyclone en Méditerranée qui a transporté la poussière désertique du Sahara jusqu’au ciel italien.

La cause est la poussière désertique

Dans les jours suivants, les vents forts du sud ont continué à déplacer la poussière désertique vers le nord, jusqu’en Italie du Nord, puis encore plus haut, sur les sommets d’Europe centrale et orientale, en passant par la Grèce et les Balkans, jusqu’en Russie européenne. Ces particules de micropoussière du désert se sont mélangées aux fortes chutes de neige qui ont touché plusieurs localités des Alpes italiennes lors du dernier week-end de mars. Ce phénomène a fait en sorte que, une fois tombée, la neige semblait striée d’une poudre de couleur jaune ocre, très similaire à celle du sable.

En réalité, bien que cela semble étrange, ce phénomène se produit périodiquement. Cependant, il est vrai qu’il est plus fréquent sur les montagnes de l’Europe méridionale par communiqué aux sommets de l’Europe centrale et septentrionale.

Différences par communiqué au phénomène de la « neige rouge »

On peut observer la formation de neige colorée même en l’absence de conditions météorologiques particulières. Dans ces cas, la neige peut même apparaître rouge en réaction à un phénomène chimique particulier. La cause en est certaines algues, telles que la Chlamydomonas nivalis, qui réagissent pour se protéger dans des conditions environnementales défavorables et produisent une substance particulière, les caroténoïdes, qui confèrent à la neige sa couleur rouge caractéristique.