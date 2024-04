Le NHS d’Angleterre va fournir un « pancréas artificiel » aux personnes atteintes de diabète de type 1

En Angleterre, les enfants et les adultes vivant avec un diabète de type 1 commenceront à recevoir un « pancréas artificiel » à partir d’aujourd’hui. L’initiative pionnière à l’échelle mondiale est mise en œuvre par le Service National de Santé (NHS).

Appelé Hybrid Closed Loop System (système hybride à circuit fermé) en portugais, le système est communément appelé « pancréas artificiel » et combine un dispositif de surveillance de la glycémie, une pompe à insuline et un logiciel sur téléphone portable.

Ce « pancréas artificiel » surveille en continu le glucose dans le sang d’une personne et ajuste automatiquement la quantité d’insuline administrée par injection. Ainsi, cela élimine la nécessité de prélever du sang avec un test de piquage du doigt ou d’injecter de l’insuline manuellement.

Le « pancréas artificiel » sera disponible en masse

Selon le NHS d’Angleterre, le déploiement de masse du « pancréas artificiel » est basé sur le succès d’un projet pilote de cette technologie, au cours duquel 835 adultes et enfants ont reçu des dispositifs pour améliorer la gestion de leur maladie.

L’entité a révélé que cette action peut prévenir les attaques hypoglycémiques et hyperglycémiques potentiellement mortelles, pouvant entraîner des convulsions, un coma ou même la mort de personnes atteintes de diabète de type 1. Actuellement, plus de 269 000 personnes vivent avec la maladie en Angleterre.

Il s’agit d’un autre exemple de leadership du NHS dans le domaine des soins de santé, avec le déploiement de ces dispositifs novateurs dans toute l’Angleterre au cours des cinq prochaines années. Cette technologie transformative a le pouvoir de redéfinir la vie des personnes atteintes de diabète de type 1, promettant une meilleure qualité de vie ainsi que des résultats cliniques.

C’est ce qu’a partagé Clare Hambling, directrice clinique nationale pour le diabète, encourageant ceux qui sont préoccupés par les symptômes à rechercher un support, selon Sky News.

Dans la perspective de Colette Marshall, directrice exécutive de Diabetes UK, il est « incroyablement excitant de voir le système Hybrid Closed Loop être mis en œuvre dans le NHS en Angleterre pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ». Bien que le diabète soit « une maladie difficile et implacable », ces systèmes font « une différence significative et transformative ».

La directrice exécutive a déclaré que ce moment était « vraiment marquant » et a assuré que Diabetes UK travaillerait avec le NHS et d’autres entités « pour garantir une mise en œuvre équitable qui atteindra les personnes le plus rapidement possible ».

Aujourd’hui, l’identification et le traitement de la maladie coûtent environ 10 milliards de livres sterling par an au NHS d’Angleterre, soit 10 % de son budget total. Avec le déploiement de masse du « pancréas artificiel », les services locaux du NHS commenceront à identifier les personnes éligibles vivant avec le diabète de type 1, un processus pour lequel ils ont été financés par le NHS à hauteur de 2,5 millions de livres sterling.