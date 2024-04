La hausse des prix des SSD frappe durement les acheteurs, une augmentation à deux chiffres est en cours

Remise en contexte: Les acheteurs de disques SSD pourraient être confrontés à des difficultés, car les prix des SSD clients devraient connaître une hausse à deux chiffres au deuxième trimestre, après une augmentation substantielle au premier trimestre. Même si la hausse des prix au cours des trois premiers mois de cette année a déjà eu un impact sur les consommateurs en augmentant considérablement les coûts de construction de leurs PC, la situation ne fera qu’empirer.

Selon un communiqué de la société d’analyse du marché informatique TrendForce, les prix des SSD clients ont augmenté de 23 à 28 % au premier trimestre et devraient encore augmenter de 10 à 15 % au cours du trimestre en cours malgré une demande modérée sur le marché public. Le rapport, qui affirme que les prix des contrats NAND Flash pourraient augmenter de 13 à 18 % au deuxième trimestre 2024, fournit également une analyse comparative des tendances des prix de plusieurs produits Flash NAND différents, notamment la NAND mobile (eMMC et UFS), les SSD clients et d’entreprise, et Plaquettes flash NAND 3D (TLC et QLC).

Il est important de souligner ici que les prix des SSD d’entreprise ont considérablement augmenté l’année dernière, le seul quatrième trimestre connaissant une augmentation de 15 %. La tendance à la hausse des prix s’est poursuivie au premier trimestre 2024, avec des prix augmentant encore de 23 à 28 %, conformément aux SSD clients. Ce trimestre, les prix des SSD d’entreprise devraient encore augmenter de 20 à 25 %, alimentés par la forte demande des CSP d’Amérique du Nord et de Chine.

Contrairement au marché des SSD d’entreprise, les SSD clients feraient l’objet d’une « stratégie d’achat plus prudente », certains équipementiers de PC ayant déclaré réduire leurs commandes au 2T24. Les augmentations de prix substantielles inciteront probablement davantage les vendeurs à réduire leurs commandes au cours du second semestre. Malgré la prudence du marché, les prix contractuels des plaquettes NAND Flash devraient continuer à augmenter grâce aux fabricants « désireux d’atteindre rapidement leurs objectifs de profit ».

Dans le segment NAND mobile, la demande d’eMMC est principalement tirée par les marques chinoises de smartphones, tandis que le marché des UFS est optimiste en raison de la demande croissante en Inde et en Asie du Sud-Est. Cela devrait augmenter les prix des contrats eMMC et UFS de 10 à 15 % au deuxième trimestre 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :