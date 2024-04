Téléphones mobiles minuscules et chaises « gaming » à huit bras : les meilleures blagues technologiques pour le 1er Avril

Chaque année, le 1er avril, les blagues les plus originales surgissent, voici une petite compilation :

La Razer Cthulhu a été l’une des plus hilarantes

La plupart de ces farces sont si sophistiquées qu’elles pourraient facilement sembler réelles. Ce n’est évidemment pas le cas et d’ailleurs les marques ne se sont même pas donné la peine de le cacher. Le jour des innocents devient de plus en plus célèbre, précisément parce qu’il est utilisé comme un moyen de faire des blagues technologiques qui, bien qu’évidentes, requièrent un certain effort et une idée intéressante derrière. Certaines, comme celles de Google, sont assez remarquables, tandis que d’autres marques ont dû présenter des excuses pour leurs blagues. Voyons les principales farces des marques technologiques.

Razer Cthulhu

Pour rendre hommage aux êtres primordiaux, pour le Jour des Fous, Razer a opté pour une chaise de gaming avec huit bras. Oubliez d’utiliser vos propres bras pour faire les choses, c’est du passé, utilisez-les pour jouer pendant que la chaise de l’horreur cosmique vous nourrit et vous sert de support intelligent au quotidien.

Le projet de la chaise Razer est vraiment amusant et on voit à des kilomètres – contrairement à l’année dernière, lorsqu’ils ont présenté un rasoir qui est ensuite devenu réel – qu’il s’agit d’une blague, mais cela ne le rend pas moins amusant, bien au contraire. Surtout lorsque nous voyons dans la vidéo le moment où la chaise est capable de vous raser.

Nothing et son Nothing Phone (2A) Micro

La taille n’a pas d’importance, du moins c’est ce que pense Nothing, qui a lancé cette proposition amusante pour le Jour des Innocents. Ainsi, nous voyons un téléphone miniature, qui semble être sorti d’une autre époque et tenu uniquement par deux doigts. De plus, il est étonnant de constater qu’il ne dispose que d’un seul appareil photo, ce qui le rend encore plus rétro.

Avec plus de 7000 likes et un demi-million de vues, la nouveauté de Nothing a suscité des passionnés. Bien sûr, tout le monde savait que c’était une farce, mais il reste encore un bon nombre de défenseurs du format des anciens téléphones, plus petits et plus sobres que les bêtes technologiques que nous avons en main aujourd’hui.

Sony lance également son mini téléphone

Small package. Big impact. Meet the Xperia 5 V micro. This pocket* rocket of a smartphone has a tiny camera that packs a punch. #Xperia5Vmicro #pocketrocket #tinycamera #AprilFools *actual size may vary pic.twitter.com/xVhgetIe6p — Sony | Xperia (@sonyxperia) 1er avril 2024

Sony a également consacré du temps à sa gamme de téléphones portables pour lancer sa version miniature de la nouvelle gamme de téléphones qu’il lance sur le marché. Cependant, il a une saveur moins rétro que celle proposée par Nothing, car il comporte une double caméra arrière. De plus, ils affirment que la taille réelle peut varier, ce qui rend la farce encore plus humoristique.

OPPO se lance dans les parfums

Probablement l’une des plus hilarantes en raison de son caractère invraisemblable est le nouveau téléphone d’OPPO, qui est en réalité un flacon de parfum. Basé sur sa technologie de pointe Nasal Olfactory Sensory Enhancement (NOSE, c’est-à-dire nez en anglais), l’entreprise aurait développé un téléphone portable à l’intérieur d’un flacon de parfum. Ils vont même jusqu’à montrer la caméra juste en dessous du col du flacon.

Il s’agit donc d’un projet assez amusant qui a surpris par sa fraîcheur, et ce n’est pas un euphémisme.

Le MacBook avec M3… et pas cher

Apple annonce le MacBook

Écran Liquid Retina 12 pouces. M3. Cinq couleurs bicolores. 899 $. pic.twitter.com/1lr5ocmBty — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) 1er avril 2024

L’un des fuites et insiders les plus connus de la scène Apple a réussi sa farce. Nous ne savons pas si la farce est le prix (899 dollars) ou le produit, car il s’agit du lancement du MacBook avec M3, quelque chose qui semble peu probable dans la ligne de produit qu’Apple suit avec ses ordinateurs portables, où le MacBook original est relégué au second plan et où le modèle Air et le Pro sont privilégiés.

OnePlus et son nouveau… je ne sais pas quoi!

Charge SuperVOOC, batterie 5000 mAh et un design qui semble être une matriochka. Mais qu’est-ce que c’est ? Qui sait, car ce n’est pas vraiment clair. Ce qui est clair, c’est la capacité qu’il a à susciter des interrogations chez les personnes sur ce qu’ils sont en train de voir. En réalité, de nombreux utilisateurs qui l’ont vu et l’ont cru au premier abord ont demandé « À quoi cela sert ? » Et c’est là tout le plaisir de cette présentation, car ils ne précisent pas à quel usage le dispositif pourrait être destiné.