Record ! Le soleil artificiel coréen atteint une température 7 fois supérieure à celle du Soleil

Pour la première fois, le Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), un réacteur à fusion du Korea Institute of Fusion Energy (KFE), a atteint des températures sept fois supérieures à celles du cœur du Soleil. Ce résultat établit un nouveau record pour le projet de réacteur à fusion.

KSTAR: 7 fois plus chaud que le Soleil

Les chercheurs à l’origine du rapport sur le réacteur ont affirmé qu’il était parvenu à maintenir des températures de 100 millions de degrés Celsius pendant 48 secondes. Pour référence, la température du cœur de notre Soleil est de 15 millions de degrés Celsius.

De plus, il a maintenu le mode de confinement élevé (mode H) pendant plus de 100 secondes. Il s’agit également du dernier succès en date du KSTAR. Par exemple, en 2021, le KSTAR a établi un nouveau record en fonctionnant à un million de degrés Celsius et en maintenant du plasma superchaud pendant 30 secondes.

La fusion est un processus qui imite la production de lumière et de chaleur dans les étoiles. Il implique la fusion de l’hydrogène et d’autres éléments légers pour libérer une énorme puissance que les experts dans ce domaine espèrent pouvoir exploiter pour produire de l’électricité illimitée et sans émissions de carbone. Ce processus est souvent désigné comme le « Saint Graal » de la transition énergétique.

« Cette technologie est cruciale »

Selon le Conseil national de recherche en science et technologie de la Corée du Sud, il est crucial de développer une technologie capable de maintenir des plasmas à haute température et à haute densité, où les réactions de fusion se produisent de manière plus efficace pendant de longues périodes.

Selon le Conseil national de recherche, le secret derrière ces grandes réussites réside dans les déflecteurs en tungstène. Ceux-ci sont des composants essentiels situés au fond du récipient à vide dans un dispositif de fusion magnétique.

Ils jouent un rôle crucial dans l’élimination des gaz résiduels et des impuretés du réacteur, tout en supportant des charges thermiques de surface substantielles. L’équipe du KSTAR utilise récemment du tungstène au lieu du carbone dans leurs déflecteurs.

Le tungstène a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux, et le succès de l’équipe à maintenir le mode H pendant de plus longues périodes est principalement attribué à cette mise à jour réussie. Le Conseil national de recherche rapporte que ce changement a été une amélioration significative.

Comparativement aux précédents déflecteurs à base de carbone, les nouveaux déflecteurs en tungstène ont montré une augmentation de seulement 25% de la température de surface sous des charges de chaleur similaires. Cela offre des avantages significatifs pour les opérations d’énergie à haute chauffe de longue impulsion.

A expliqué le Conseil national de recherche.

