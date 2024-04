« Le jeûne intermittent n’est pas un régime » : le Dr Giorgio Calabrese explique les risques de la nouvelle tendance alimentaire

Le jeûne intermittent, de plus en plus populaire parmi de nombreuses célébrités, comporte des risques pour le cœur et ne prolonge pas la vie, mais plutôt la réduit, selon le médecin nutritionniste Giorgio Calabrese. Nous avons discuté de ce sujet avec lui dans une nouvelle étude américaine.

« Non, le jeûne intermittent ne peut pas être considéré comme un régime alimentaire », déclare clairement le médecin nutritionniste Giorgio Calabrese, Président du Comité pour la sécurité alimentaire et professeur de diététique humaine et de diététique thérapeutique à l’Ospedale Molinette de Turin. Dans une interview avec Netcost-security.fr, il examine la méthode 16:8 qui limite la consommation alimentaire à 8 heures par jour, une pratique très courante chez les personnes cherchant à perdre du poids et qui fait l’objet d’une nouvelle étude américaine. « C’est un schéma qui nuit à la santé à long terme. Je le dis depuis maintenant 20 ans, ceci a été prouvé par des études italiennes et maintenant par une étude menée aux États-Unis, où l’idée du jeûne intermittent est née ».

Comment fonctionne le jeûne intermittent ?

Le jeûne intermittent est une forme de jeûne dans laquelle la consommation alimentaire est limitée à des périodes spécifiques. Il existe différentes formules, notamment le jeûne 12:12 qui consiste à jeûner pendant 12 heures et à manger pendant les 12 heures restantes. Cependant, la méthode la plus populaire est le jeûne intermittent 16:8, avec une fenêtre alimentaire limitée à 8 heures par jour, alors qu’il est interdit de manger pendant les 16 heures restantes.

Sur quoi repose le jeûne intermittent ?

Les jeûnes intermittents reposent sur la culture historique, comme en témoignent les règles des principales religions monothéistes, où le jeûne était pratiqué pour purifier l’âme. Les recherches ont montré que ce jeûne pouvait améliorer la qualité de vie en réduisant la surcharge causée par une consommation excessive de calories pendant de longues périodes.

Comment faire le jeûne intermittent et pourquoi il y a une augmentation de 91% des passage dus aux maladies cardiovasculaires

Par exemple, si vous deviez consommer 2000 calories par jour, mais que vous en consommez 2400 ou 2500, vous risquez tout d’abord de prendre du poids, voire de devenir obèse, ainsi que de développer des inflammations multiples dans l’organisme. Par conséquent, en réduisant cette surcharge par des restrictions caloriques, vous pouvez obtenir d’importants avantages. Cependant, au fil du temps, le jeûne intermittent est apparu, celui dont on parle aujourd’hui.

Qu’est-ce qui ne va pas avec le jeûne intermittent ?

Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire, par ceux qui pratiquent le jeûne intermittent, qu’il n’y a pas de restrictions caloriques pendant les heures où vous pouvez manger. Eh bien, vous pouvez consommer autant de calories que vous le souhaitez pendant les 8 heures et ensuite jeûner pendant les 16 heures restantes, selon le schéma 16:8. Mais ce n’est pas le cas, et des études ont démontré que cette approche est tout à fait négative. Si vous voulez perdre du poids et rester en bonne santé, vous devez maintenir un régime alimentaire équilibré, de type méditerranéen et à faible teneur en calories.

En d’autres termes, le jeûne intermittent ne précise pas quoi manger, mais seulement quand manger.

Oui, et en prenant en considération le schéma 16:8, cela indique sauter le petit-déjeuner ou le dîner. Cela ne peut pas être considéré comme un régime alimentaire, mais plutôt comme une suppression d’un ou deux repas. Suivre un régime alimentaire indique avoir une alimentation correcte, saine et équilibrée, tandis que sauter des repas indique éliminer les apports en nutriments.

Quels sont les effets du jeûne intermittent ?

Cette approche peut avoir des effets positifs initiaux, tant sur le poids que sur la perte de poids, ainsi que sur la réduction des inflammations, la prévention des cancers et des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Mais à long terme, comme l’a démontré une étude italienne des professeurs Pier Giuseppe Pellicci et Luca Mazzarella de l’Institut européen d’oncologie (IEO), cette restriction calorique favorise l’expansion des cellules souches cancéreuses et aggrave le cancer, le rendant plus agressif.

Que dit la nouvelle étude américaine ?

Les cardiologues américains ont suivi pendant 17 ans plus de 20 000 personnes et ont constaté que ceux qui pratiquaient le jeûne intermittent sur de longues périodes présentaient une mortalité plus élevée en raison de problèmes cardiovasculaires par communiqué à ceux qui ne concentraient pas leur alimentation sur 8 heures. L’étude confirme que le jeûne n’est pas sans risques, en particulier pour le cœur, et ne prolonge pas la vie, mais la réduit.

Cependant, de nombreuses personnes ont mentionné des limitations de l’étude…

La seule limite, si nous voulons l’appeler ainsi, est que l’étude n’a pas encore été publiée, mais elle a été présentée lors de l’Epidemiology and Prevention à Chicago, qui est l’un des congrès de l’American Heart Association, parmi les plus importants au monde. Il n’y a donc aucun doute sur les résultats, bien qu’il puisse y avoir une révision avant la publication. Ceux qui parlent de limitations donnent une interprétation erronée de l’étude. En tant que scientifique et médecin, lorsqu’on recommande une thérapie, il faut prendre en compte ce qui se passe à long terme, et dans ce cas, il est préoccupant de voir que ceux qui pratiquent le jeûne intermittent risquent de tomber plus souvent malades.

Et si le jeûne intermittent était une suggestion d’alternance dans l’alimentation ?

Comme cela a été observé dans l’étude, le jeûne intermittent pratiqué pendant de nombreuses années est nocif, mais le faire pendant une courte période peut présenter des avantages tels que la réduction de la glycémie, du cholestérol et de l’hypertension. Cependant, l’idée de pouvoir manger tout ce que l’on veut pendant les heures de repas et compenser avec le jeûne est un message négatif qui ne devrait pas être véhiculé.