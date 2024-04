OpenAI permet désormais d’utiliser ChatGPT sans se connecter (mais avec des limitations)

OpenAI propose de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs qui choisissent de ne pas s’inscrire sur la plateforme

L’application ne cesse de s’améliorer

OpenAI travaille pour rendre son modèle de langage accessible à un nombre croissant de personnes. C’est pourquoi, dans un tournant particulier des événements, sa plateforme en ligne sera disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils décident d’utiliser un compte pour se connecter ou non. Cependant, cette nouvelle façon d’accéder au chatbot ne sera pas sans limitations, car il semble qu’OpenAI cherche à ce que les utilisateurs essayent OpenAI et soient encouragés à créer un compte sur la plateforme.

Maintenant, vous pouvez utiliser ChatGPT sans vous connecter

Depuis quelques jours, il est possible d’accéder à ChatGPT sans avoir besoin de s’inscrire. Pour le moment, cependant, il est disponible dans certaines régions spécifiques ou si nous utilisons un VPN à cet effet. Comme le souligne TheVerge, cette fonctionnalité sera progressivement étendue à tous les utilisateurs du monde, bien qu’elle soit actuellement en phase de test dans les pays de la sphère anglophone et ne puisse pas être utilisée de cette manière en France.

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs qui n’ont pas de compte pourront utiliser ChatGPT de manière assez complète. Ils pourront parler à l’assistant et avoir une conversation sans problèmes, mais ils ne pourront pas enregistrer ou partager des chats, installer des GPTs ou utiliser des instructions personnalisées. Bien que la grande majorité des personnes ne l’utilisent pas de cette manière, ces restrictions encourageront les utilisateurs à utiliser l’application en s’inscrivant pour débloquer plus de fonctionnalités.

Ceux qui s’inquiètent de leur vie privée n’ont rien à craindre, car leurs conversations ne seront pas suivies par ChatGPT s’ils le choisissent. On ne sait pas quelles autres restrictions le chatbot peut avoir, et cela se découvrira lorsque le flux d’utilisateurs gratuits deviendra plus important. En réalité, l’annonce d’OpenAI à ce sujet est assez concise en termes de mots, contrairement à ce qui est généralement habituel.

Il y a des préoccupations légitimes concernant les dangers que pourrait entraîner l’utilisation de cette IA sans inscription. Parmi celles-ci, l’utilisation à des fins assez sombres sans laisser autant de traces, comme c’est le cas des hackers qui exploitent déjà cette plateforme. Cependant, cela reste une fonctionnalité qui peut ouvrir un monde à de nombreux utilisateurs qui n’auraient peut-être pas eu l’occasion autrement.

De plus, OpenAI lance des services de plus en plus sophistiqués, comme Sora pour créer des vidéos, il n’est donc pas surprenant que son modèle payant se concentre sur les modèles plus grands et plus complexes, laissant la place aux versions plus limitées pour être testées par de plus en plus de personnes.