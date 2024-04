Nouveaux vélos électriques Touroll U1 & J1 : Deux modèles innovants pour les Cyclistes exigeants

Dans un paysage où la mobilité électrique se révèle de plus en plus essentielle, Touroll présente ses dernières avancées avec les séries de vélos électriques Touroll U1 et J1. Ces deux gammes sont conçues pour offrir des expériences de cyclisme électrique de qualité supérieure, en alliant puissance, confort et sécurité. Dans cet article, nous plongerons dans les détails de ces deux nouveaux modèles, mettant en lumière leurs caractéristiques distinctives et leur contribution à l’évolution du marché des véhicules électriques.

Vélos électriques Touroll U1 : modèle pour les cyclistes avertis

Puissance et Endurance

Les vélos électriques Touroll U1 sont équipés d’un moteur brushless de 250W qui offre une puissance constante et une expérience de conduite fluide.

La batterie lithium-ion amovible de 13Ah permet une autonomie allant jusqu’à 65 km par charge en mode assistance, offrant aux cyclistes la liberté d’explorer leur environnement sans les contraintes de l’autonomie.

Confort et Fiabilité

Avec des roues de 26 ou 29 pouces, les Touroll U1 offrent une conduite confortable et stable, que ce soit en milieu urbain ou sur des terrains plus accidentés. Les pneus CST tout-terrain offrent une adhérence optimale, tandis que le système de suspension assure une conduite en douceur même sur les routes les plus cahoteuses.

De plus, le système de changement de vitesse Shimano à 21 rapports permet une adaptation facile aux différents types de terrain.

Sécurité en Tête

Les vélos électriques Touroll U1 sont équipés d’un système de freinage avancé comprenant des freins électroniques et des freins à disque doubles pour une réactivité optimale et un contrôle accru.

Les feux certifiés StVZO garantissent une visibilité maximale sur la route, assurant ainsi une conduite plus sûre, même dans des conditions de faible luminosité.

Contrôle Intuitif

Grâce à son écran de bord simple et intuitif, les cyclistes peuvent facilement surveiller le niveau de la batterie et ajuster les paramètres d’assistance au pédalage selon leurs besoins. Les trois niveaux d’assistance au pédalage permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de conduite en fonction de leurs préférences et de leurs conditions de route.

Disponibles en deux tailles de roues différentes, ce vélo est actuellement disponible avec un prix remisé de 50€. Pour accéder à l’offre, il suffit de cliquer sur l’un des liens ci-dessous :

➡️ Voir l’offre sur le Touroll U1 (Geekmaxi)

-50€ avec le code NETU1401GM

➡️ Voir l’offre sur le Touroll U1 (site officiel)

-50€ avec le code NETU1401

Nouveaux vélos électriques J1 et J1 ST de Touroll : Le mariage parfait entre performance et polyvalence

Puissance et Autonomie

Doté d’un moteur puissant de 250W, le Touroll J1 offre une expérience de conduite très agréable. Avec un couple de 45N.M et une vitesse maximale de 25km/h, ce vélo électrique rend les déplacements sur terrain plat aussi faciles que plaisants.

La batterie lithium-ion amovible de 561,6Wh garantit une autonomie allant jusqu’à 100km en mode assistance, offrant ainsi une grande liberté pour vos aventures de longue distance.

Confort et Contrôle Optimaux

Grâce à ses pneus en caoutchouc de 27,5 pouces, le J1 offre une excellente adhérence et stabilité sur différents types de terrains. Que vous affrontiez des pentes abruptes ou des surfaces irrégulières, ces pneus assurent une conduite douce et stable.

De plus, le système de suspension fiable avec fonction de verrouillage absorbe efficacement les chocs, garantissant ainsi un bon confort même sur les routes les plus cahoteuses.

Technologie Intelligente et Sécurité

Le J1 est équipé d’un écran LCD intelligent avec port USB, vous permettant de surveiller en temps réel des données importantes telles que la vitesse.

Vous pouvez également choisir parmi 5 niveaux d’assistance au pédalage et activer le mode de marche à 6 km/h. De plus, le système de régulateur de vitesse rend les longs trajets plus faciles et plus sûrs en maintenant une vitesse constante.

Polyvalence et Praticité

Pour répondre à tous vos besoins, le J1 est équipé d’un porte-bagages robuste certifié StVZO et d’un éclairage LED homologué, assurant une visibilité optimale sur la route, même dans des conditions de faible luminosité.

De plus, les garde-boue avant et arrière protègent contre les éclaboussures de boue et d’eau, tandis que la tige de guidon ajustable vous permet de personnaliser votre position de conduite pour un confort maximal.

L’Eleglide J1 est disponible en 2 versions en coupe normal ou ST, avec un cadre à l’Hollandaise pour faciliter son enfourchement. Son prix bénéficie d’une réduction de 50€. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur l’un des liens présents ci-dessous :

➡️ Voir l’offre sur les Touroll J1 et J1 ST (Geekmaxi)

-50€ avec le code NETJ1401GM

➡️ Voir l’offre sur les Touroll J1 et J1 ST (site officiel)

-50€ avec le code NETJ1401

Notons également que Touroll proposera bientôt ses vélos électriques à la vente sur Amazon.