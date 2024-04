Mystérieuse « maladie carnivore » émergente frappant les chiens : qu’est-ce que l’Alabama Rot

Le nombre de cas d’une pathologie canine rare découverte dans les années 80 augmente au Royaume-Unis. Il s’agit de l’Alabama Rot, une « maladie carnivore » qui détruit les tissus et entraîne des lésions rénales mortelles. L’agent pathogène déclencheur n’est pas encore connu.

Au Royaume-Unis, comme indiqué dans le Sun, une alerte a été lancée concernant une grave « maladie carnivore » qui touche les chiens, en raison de la hausse des cas enregistrés ces derniers temps. Il s’agit de l’Alabama Rot, nom familier de la condition que les vétérinaires appellent CRGV (acronyme de Cutaneous and renal glomerular vasculopathy). Cette maladie rare, soulignée par l’Institut zooprofilactique expérimental de Venise, « est caractérisée par une vasculopathie qui affecte la peau (principalement les extrémités) et le rein (en particulier le glomérule rénal) ». Les animaux développent des lésions érosives où la chair semble être « dévorée », un peu comme dans le syndrome du choc toxique streptococcique (STSS), une grave infection bactérienne causée par le streptocoque du groupe A qui peut entraîner une fasciite nécrosante. Dans ce cas, les puissantes toxines libérées par les bactéries induisent la formation de caillots sanguins qui entraînent la nécrose des tissus. D’où le surnom inquiétant de « maladie carnivore ».

L’Alabama Rot, ainsi appelée parce qu’elle a été découverte pour la première fois en Alabama (États-Unis) dans les années 80 chez les lévriers, est actuellement une maladie idiopathique ; cela indique que l’agent étiologique, c’est-à-dire l’agent pathogène déclencheur, n’est pas connu. Cependant, les vétérinaires ont une hypothèse en cours de test : « Certaines analogies clinicopatologiques avec le syndrome hémolytique et urémique (SEU) chez l’homme ont suggéré un possible rôle des souches d’Escherichia coli productrices de toxine shiga (STEC/VTEC) », explique l’Institut zooprofilactique expérimental de Venise. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’une maladie extrêmement mortelle et douloureuse, qui entraîne la mort rapide de nos amis à quatre pattes. Parmi les signes et symptômes de base, on trouve des lésions cutanées érythémateuses – notamment sur les coussinets plantaires et les extrémités des pattes, ainsi que sur le museau – des symptômes gastro-intestinaux, de la fièvre et de la fatigue. Les lésions, superficielles au départ, deviennent « carnivores », entraînant des ulcères et des érosions des tissus.

Cependant, les problèmes principaux sont liés aux lésions rénales, qui conduisent à une insuffisance rénale fatale en quelques jours (entre 2 et 10 jours après l’apparition des lésions). Parmi les autres caractéristiques cliniques associées à la maladie mentionnées par les experts, on trouve également une « azotémie élevée et une thrombocytopénie », respectivement des concentrations élevées d’azote non protéique et une carence en plaquettes (thrombocytes) dans le flux sanguin. L’Institut zooprofilactique expérimental de Venise souligne qu' »histologiquement, on observe une microangiopathie thrombotique, qui conduit à la formation de microcaillots au niveau des petits vaisseaux sanguins ».

Qu’est-ce que la « maladie carnivore » qui frappe le Royaume-Unis : quels symptômes cause-t-elle et comment s’infecte-t-on

Jusqu’à présent, aucun cas n’a été signalé en Italie, tandis que la maladie se propage au Royaume-Unis, avec un nombre croissant de cas (bien que relativement peu nombreux pour le moment). Les derniers cas britanniques ayant déclenché l’alerte ont été enregistrés dans le Dorset, près d’un complexe résidentiel de Poundbury, comme l’a précisé le Sun. Les races les plus touchées sont les labradors, les cockers et les vizslas, mais selon les experts, toutes les races de chiens sont exposées au risque de contracter cette maladie émergente.

Les associations de dogsitter recommandent aux propriétaires de chiens de laver les pattes de leurs quadrupèdes lorsqu’ils rentrent de promenades en forêt et similaires, car on soupçonne que la toxine responsable de l’Alabama Rot est prise lors de ces sorties à l’extérieur. Mais pour le moment, il n’y a aucune confirmation et, comme indiqué, l’agent pathogène déclencheur n’est pas encore connu. Nous soulignons qu’actuellement, aucun cas diagnostiqué n’est connu dans notre pays.