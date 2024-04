L’Apple Vision Pro vous semble inutile ? On vous donne 10 utilisation intéressante

L’Apple Vision Pro a secoué le marché de la technologie et attisé la curiosité des consommateurs, notamment des passionnés d’Apple. Pour les plus sceptiques, l’appareil peut sembler complètement inutile, étant trop cher et élaboré pour uniquement améliorer le divertissement. Cependant, il existe un certain nombre de domaines dans lesquels cela peut être d’une immense aide. Nous vous donnons 10 exemples.

Lors du lancement du Vision Pro d’Apple, l’enthousiasme était réel, car c’est un appareil porteur de nombreuses promesses, pour cette génération et pour les futures. Ici, nous n’avons pas encore eu l’occasion de le tester, mais nous avons déjà pu constater l’expérience rapportée par de nombreux utilisateurs.

Les tests abondent. Tout comme la boîte de commentaires NETCOST, partout dans le monde, il y a ceux qui les détestent, qui ne reconnaissent pas leur utilité et n’en comprennent même pas la fascination ; et il y a aussi ceux qui s’abandonnent à leur potentiel.

Or, en parcourant X, nous sommes tombés sur une publication de Min Choi, un éducateur en IA, qui répertorie 10 cas d’utilisation de Vision Pro d’Apple. Cela commence par dire que « l’éducation ne sera plus jamais la même ». Parce que cela nous a surpris, nous l’avons partagé avec vous.

#1 | Apprenez comment fonctionne le cœur

#2 | Application en robotique

#3 | Cours de médecine

#4 | Apprendre à jouer du piano

#5 | En savoir plus sur les cellules

#6 | Analyser une IRM cérébrale

#7 | Apprenez comment les choses fonctionnent à l’intérieur

#8 | Construire des LEGO

#9 | Expérience d’achat immersive

#10 | Configuration de la voiture et expérience virtuelle

Bien que ce ne soit pas un appareil dont tout le monde a besoin, dites-nous dans les commentaires si vous voyez une utilité dans certains contextes.