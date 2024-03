Pourquoi les Easter-eggs sont enveloppés dans un matériau similaire à de l’aluminium ménager

Les Easter-eggs et les petits œufs sont emballés dans un matériau similaire à du papier d’aluminium, contrairement à d’autres produits sucrés. Voici la raison et ce que les mathématiques ont à voir avec cela.

Aujourd’hui, dimanche 31 mars 2024, c’est le jour de Pâques et vous avez probablement déjà grignoté un peu du bon chocolat des œufs et petits œufs que vous avez ouverts aujourd’hui. Mais avez-vous déjà pensé pourquoi ces délices sont emballés dans un matériau similaire à du papier d’aluminium? C’est également le cas pour les petits œufs vendus toute l’année, alors que d’autres produits sucrés ont un emballage différent, peut-être en plastique ou en carton. Les raisons de ce choix commercial sont fondamentalement deux : la protection et la présentation du produit.

En ce qui concerne la protection, le matériau utilisé – techniquement appelé complexe plastique aluminium – offre plusieurs avantages en termes d’emballage alimentaire. Contrairement à un simple papier d’aluminium en aluminium, il est composé de plusieurs couches (aluminium, polyéthylène et papier) et est capable de maintenir le chocolat frais, le protégeant de la lumière et de l’humidité qui pourraient altérer sa consistance et compromettre ses propriétés organoleptiques. Du point de vue de la présentation, il s’agit d’un matériau qui peut être également brillant, coloré, gaufré et décoré de multiples détails, en plus de pouvoir mettre en valeur d’éventuels designs d’œufs plus « artistiques » et moins conventionnels. En pratique, le complexe plastique aluminium rend l’œuf visuellement plus agréable et attrayant pour nos yeux, le transformant en un « bijou » adapté à la période de fête. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle un matériau similaire au papier d’aluminium est utilisé, et elle est liée aux mathématiques.

Comme l’explique le Dr Saul Schleimer, professeur de mathématiques à l’Université de Warwick (Royaume-Unis), à Phys.org, ce matériau peut harmoniser la courbure de l’œuf, offrant une adhérence parfaite sans compromettre sa forme caractéristique. « Lorsque vous enveloppez un œuf dans une feuille d’aluminium, il y a toujours des plis dans la feuille. Ce n’est pas le cas lorsque vous emballez une boîte. La raison en est que la feuille a une courbure gaussienne égale à zéro (une mesure de la planarité), tandis qu’un œuf a une courbure positive (variable). Un emballage parfait (sans plis) suppose que les courbures correspondent », souligne le Dr Schleimer.

En raison de la courbure variable, les œufs sont difficiles à envelopper sans que ces plis peu esthétiques ne se forment. Les matériaux qui parviennent à réduire au minimum les distorsions et à envelopper parfaitement un objet avec une courbure similaire sont justement le papier d’aluminium et des matériaux similaires (comme le complexe plastique aluminium). Imaginez envelopper un Easter-egg avec du simple papier ; cela donnerait un désastre du point de vue de la présentation. À moins bien sûr de concevoir des emballages très sophistiqués, peu économiques d’un point de vue commercial. Ce détail, associé aux avantages de protection, fait du complexe plastique aluminium l’emballage parfait pour ces délicieuses pâtisseries de Pâques.