Le merveilleux mystère des anguilles : elles se reproduisent dans un seul endroit au monde, une mer dans l’océan

Parmi les animaux les plus incroyables de notre planète se trouvent les anguilles, dont le cycle de reproduction est encore aujourd’hui l’un des mystères les plus fascinants de la nature. Ces poissons naissent et se reproduisent dans un seul endroit au monde, la mer des Sargasses au cœur de l’océan Atlantique, après un voyage de milliers de kilomètres et des métamorphoses extraordinaires. Voici ce que nous savons.

Nous venons d’entrer dans le printemps, une saison fondamentale dans le cycle de vie de nombreuses espèces, dont beaucoup se lancent dans des voyages épuisants pour la migration reproductive. Les oiseaux, comme les hirondelles, les guêpiers, les martins-pêcheurs et d’autres venant d’Afrique, viennent immédiatement à l’esprit, mais d’autres groupes taxonomiques sont également impliqués, y compris certaines créatures incroyablement fascinantes : les anguilles. Ces poissons osseux au corps serpentiforme sont les protagonistes de l’une des migrations les plus incroyables et mystérieuses du règne animal. En effet, toutes les anguilles européennes (Anguilla anguilla) et américaines (Anguilla rostrata) se reproduisent uniquement dans un seul endroit de la planète, la mer des Sargasses, qui est à son tour la seule mer au monde à ne pas être bordée par une côte. Elle se trouve en plein cœur de l’océan Atlantique et ses « frontières » sont délimitées uniquement par des courants océaniques rapides, qui l’isolent du grand bleu environnant.

La mer des Sargasses, nommée ainsi en raison de l’abondance de sargasses (une algue marine), est caractérisée par des eaux cristallines et une splendide biodiversité comprenant environ 300 espèces. Ce n’est que récemment qu’il a été découvert que les anguilles se reproduisent dans cette zone spéciale de l’Atlantique, longue d’environ un millier de kilomètres et entourée par les Açores (à l’est) et les Grandes Antilles (à l’ouest), non loin du célèbre « Triangle des Bermudes ». On ne sait pas encore pourquoi toutes les anguilles européennes et américaines se reproduisent et naissent uniquement ici, mais c’est certainement un endroit spécial qui a joué un rôle fondamental dans leur évolution.

Le fascinant cycle biologique de ces poissons est un mystère – résolu seulement partiellement jusqu’à présent – qui dure depuis des milliers d’années. Dans l’Antiquité, on ne savait même pas comment ils se reproduisaient. En effet, les anguilles développent leurs organes reproducteurs seulement dans la dernière phase de leur vie – entre 7 et plus de 20 ans – de sorte que lorsque les spécimens étaient analysés, les gonades n’étaient pratiquement jamais visibles. Il suffit de savoir que, comme l’explique le Smithsonian Magazine, les anciens Égyptiens pensaient qu’elles « naissaient » de la chaleur du Nil réchauffé par le soleil, tandis qu’Aristote, au IVe siècle av. J.-C., écrivait qu’elles émergeaient directement du cœur de la Terre et qu’elles « n’avaient pas de parties génitales ». Les anguilles, après tout, n’en ont pas besoin avant la fin de leur vie ; en fin de compte, elles se reproduisent une seule fois dans le lieu où elles sont nées, puis elles meurent.

La migration des anguilles matures (appelées argentines) commence à l’automne, ou plutôt vers la fin de l’été et le début de l’hiver, lorsque ces poissons, poussés par leur instinct de reproduction, commencent à se déplacer en masse des environnements d’eau douce (rivières, ruisseaux, lacs et zones humides) vers la mer ouverte, avec leur navigateur réglé sur la mer des Sargasses. On connaît la persévérance avec laquelle les grandes femelles essaient de surmonter les obstacles à la base du déclin des espèces, tels que les barrages, les centrales hydroélectriques et autres infrastructures humaines qui ont transformé le voyage de retour en un véritable enfer. Beaucoup d’entre elles échouent dans leur « mission » en raison des prédateurs, comme les cormorans et les hérons qui en raffolent.

Lorsque la descente des rivières est entravée par les barrières construites par l’homme, ces poissons sont tout de même capables de sortir de l’eau et de ramper sur les champs et les terrains pour atteindre leur objectif. Ils le font la nuit car les anguilles sont lucifuges (elles n’aiment pas la lumière) et, grâce à l’humidité, elles peuvent respirer à travers leur peau, et non avec leur système branchial. La fascinante reconquête de l’eau salée se produit dans tous les pays européens (y compris l’Italie) où vit l’anguille européenne, ainsi que dans les pays américains où se trouve l’anguille américaine. Pour les spécimens qui remontent les fleuves et s’enfoncent profondément à l’intérieur des continents, il s’agit d’un voyage de milliers de kilomètres, auquel s’ajoute la traversée de l’océan Atlantique qui les ramènera dans la mer des Sargasses où ils sont nés. Il convient de rappeler que ce sont les femelles – qui peuvent mesurer plus d’un mètre de long – qui remontent les rivières et les ruisseaux, tandis que les mâles (mesurant jusqu’à environ 60 centimètres au maximum) restent dans les embouchures et les eaux saumâtres.

Lorsque les anguilles sont prêtes pour ce voyage, leurs yeux deviennent beaucoup plus grands, une adaptation pour mieux voir dans les profondeurs océaniques (la nuit, elles voyagent plus près de la surface dans l’Atlantique, tandis que le jour elles descendent plus profondément). Dans la dernière phase, l’intestin s’atrophie également ; après tout, la dernière étape de leur cycle de vie est « conçue » pour la reproduction. Une fois arrivées dans la mer des Sargasses, les anguilles s’accouplent en formant des nœuds avec de nombreux spécimens ; les femelles pondent leurs œufs et, après les avoir abondamment déposés, elles meurent, plongeant dans les abysses avec les mâles.

Après l’éclosion, favorisée par la chaleur en surface, les œufs donnent naissance à des larves ressemblant à des feuilles (appelées leptocefali) qui parviennent en Méditerranée après un voyage de 3 ans transporté par les courants. Ensuite, elles se transforment en civelles (ressemblant à des petits serpents transparents) puis en jeunes anguilles. Les femelles commenceront à remonter les rivières – atteignant même les ruisseaux de haute montagne – tandis que les mâles, comme indiqué précédemment, restent en bas, dans les embouchures, les estuaires, les ports, etc. L’avant-dernière métamorphose, qui peut durer plusieurs années, s’appelle « jaune » en raison de la coloration ventrale, suivie de la phase « argentée », qui est celle prévue pour le long voyage vers la mer des Sargasses.

Certaines femelles stériles restent en arrière, ne font pas le voyage de reproduction et deviennent plus grandes et plus lourdes : elles sont les fameux capitons. Elles sont tuées à la fin de l’année car, en raison de leur aspect serpentiforme, elles étaient associées au mal et au diable dans l’Antiquité. Les manger à la fin de l’année était donc un « bon présage » pour la nouvelle. Une tradition qui se perpétue encore aujourd’hui, sans en connaître la raison. Cependant, les anguilles européennes sont en danger critique d’extinction (code CR sur la liste rouge de l’UICN) pour de multiples raisons ; outre la destruction de l’habitat et la construction de barrages, de centrales hydroélectriques et autres obstacles à la migration, la pollution, la pêche et probablement le changement climatique font le reste. Dans certains pays, comme la Suède, on envisage même d’interdire leur pêche. Bien que la plupart des anguilles qui se retrouvent dans nos assiettes proviennent d’élevages, il est toujours nécessaire de prélever dans la nature en raison de leur cycle de reproduction extraordinaire.