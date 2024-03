Voici les objets que vous ne devriez pas placer près de votre routeur Wi-Fi si vous voulez améliorer son signal

Nous vous indiquons quels sont les trois objets qui ne devraient pas être proches du routeur, car ils sont ceux qui interfèrent le plus avec le signal de votre Wi-Fi

Découvrez quels sont les objets que vous ne devriez jamais placer près de votre routeur Wi-Fi / Image créée avec Bing Image Creator

Il arrive souvent que, malgré une connexion fibre haut débit et un routeur Wi-Fi 6 de nouvelle génération, la vitesse de votre réseau sans fil ne soit pas aussi rapide qu’elle devrait l’être et que vous passiez votre temps à essayer différentes configurations sur le routeur pour voir si cela s’améliore.

Cependant, le problème ne se trouve probablement pas dans les paramètres du routeur, mais dans ce qui l’entoure, car il y a certains objets qui interfèrent avec le signal Wi-Fi émis par votre routeur.

Ainsi, nous vous détaillons ci-dessous les trois objets que vous ne devriez pas placer près du routeur Wi-Fi si vous voulez améliorer la vitesse de connexion de votre réseau sans fil.

Téléviseurs et autres appareils électroménagers

Il est très courant que vous ayez votre routeur Wi-Fi opérateur placé très près du téléviseur, généralement en dessous, derrière ou au-dessus de celui-ci, mais ce n’est pas recommandé, car la télévision génère de la chaleur et des radiations qui font chauffer le routeur et perturbent la propagation du signal Wi-Fi, ce qui entraîne une réduction de la vitesse du réseau.

De même, il n’est pas recommandé de placer le routeur Wi-Fi près d’autres appareils électroménagers tels que le réfrigérateur ou le four à micro-ondes, car ces appareils produisent des ondes électromagnétiques qui affectent la qualité du signal émis par ledit appareil.

Objets en métal

Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous montez dans un ascenseur, votre smartphone perd un peu de couverture, et cela est dû au fait que les objets métalliques bloquent les ondes électromagnétiques et empêchent leur propagation.

Pour cette raison, il n’est pas non plus recommandé de placer des objets métalliques à côté du routeur Wi-Fi, car en plus de ce qui a été expliqué précédemment, ils réfléchissent également les signaux sans fil, ce qui provoque une distribution inégale du signal et même l’apparition de zones mortes dans votre maison où le Wi-Fi ne parvient pas.

Objets en verre et en cristal

De nos jours, il est très courant d’avoir différents objets en verre ou en cristal dans notre maison, tels que des vases à fleurs ou des éléments décoratifs, mais nous ne devons pas les placer près de notre routeur Wi-Fi, car leur densité est élevée et peut provoquer des interférences dans son signal.

Par conséquent, si nous plaçons un objet en verre à côté du routeur, le matériau de ce dernier fera rebondir le signal sans fil et entraînera une perte de vitesse de connexion Internet dans notre maison.