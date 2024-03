Les transfusions sanguines peuvent-elles propager la maladie d’Alzheimer ?

On ne connaît pas encore la cause exacte de la maladie d’Alzheimer pour chaque patient, mais la recherche pointe de plus en plus vers des facteurs environnementaux – tels que la viande et les aliments transformés, ainsi que les particules de pollution automobile – qui semblent conduire à cette maladie tragique et dégénérative. Cependant, il y a un possible « nouveau coupable » dans cette liste : le sang.

La maladie d’Alzheimer pourrait être transmise par les transfusions sanguines

Les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue Stem Cell Reports suggèrent que les transfusions et les transplantations sanguines, de moelle osseuse, d’organes et d’autres matériaux biologiques d’une personne atteinte d’Alzheimer héréditaire à une personne en bonne santé peuvent propager la maladie.

Des scientifiques canadiens de l’Université de British Columbia sont parvenus à cette conclusion après avoir mené des expériences en laboratoire sur des souris et des cellules souches.

Pour l’étude, ils ont généré des souris porteuses de l’Alzheimer héréditaire humain, et plus spécifiquement d’un gène qui synthétise des plaques amyloïdes. Ensuite, ils ont prélevé des cellules souches de leur moelle osseuse et ont injecté ce tissu biologique à des souris saines qui n’étaient pas porteuses de la maladie.

D’après les résultats partagés, au bout de neuf mois, les souris normales présentaient des signes de déclin cognitif, ainsi que des changements dans le cerveau tels que l’accumulation de plaques amyloïdes, des dépôts fibreux qui sont des marqueurs classiques de la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont tiré plusieurs conclusions

L’une d’entre elles est que la maladie d’Alzheimer peut provenir de cellules souches en dehors du système nerveux central du corps, ce qui remet en question certains préjugés sur la façon dont la maladie se forme.

Un des résultats potentiels de cette étude est de pousser le domaine à s’éloigner du dogme conventionnel central de la pathologie de la maladie d’Alzheimer, qui affirme que l’accumulation d’Aβ [amyloïde] dérivée du cerveau, spécifiquement produite par les neurones, est la cause de la maladie. Cette étude démontre la contribution d’Aβ, générée en dehors du cerveau, à l’établissement de la maladie.

ont écrit les chercheurs.

Une autre hypothèse est que le processus de développement de la maladie d’Alzheimer peut être similaire à la façon dont les personnes contractent des maladies cérébrales causées par des prions, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui peut être transmise. On sait que les personnes qui consomment de la viande de vache atteinte de la maladie de la vache folle développent une version de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

En résumé, la maladie d’Alzheimer pourrait être transmise à des personnes en bonne santé par le biais de dons de matériel biologique. Cela signifierait que les potentiels donneurs devraient être examinés pour détecter la maladie.

Cela soutient l’idée que la maladie d’Alzheimer est une maladie systémique dans laquelle les amyloïdes exprimés en dehors du cerveau contribuent à la pathologie du système nerveux central. Alors que nous continuons à explorer ce mécanisme, la maladie d’Alzheimer peut être la partie visible de l’iceberg et nous avons besoin de bien meilleurs contrôles et dépistages des donneurs utilisés dans les transplantations sanguines, les greffes d’organes et de tissus, ainsi que dans les transferts de cellules souches dérivées d’êtres humains ou de produits sanguins.

a déclaré dans un communiqué l’immunologiste et principal auteur de l’étude, Wilfred Jefferies de l’Université de British Columbia.